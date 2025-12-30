Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Vremea
30-12-2025 | 10:56
bucuresti, targ de craciun
Shutterstock

ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, arătând cum va evolua vremea în România în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a anului viitor.

autor
Adrian Popovici

Ultimele zile ale anului 2025 vor aduce un val de aer rece, cu temperaturi în general apropiate de normal pentru această perioadă, posibil ușor mai scăzute în zona Carpaților Meridionali.

În nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, regimul pluviometric va fi excedentar, în timp ce în regiunile extracarpatice se estimează precipitații sub media normală. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite.

Începând cu 5 ianuarie 2026, temperaturile vor fi mai ridicate decât media normală pentru această perioadă, cu abateri termice mai accentuate în regiunile sud-estice. Totodată, precipitațiile vor fi excedentare în toată țara, mai ales în jumătatea vestică.

Săptămâna 12-19 ianuarie va aduce în continuare valori termice peste cele normale, cu un accent deosebit în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul teritoriului se așteaptă valori apropiate de normal.

Ultima săptămână a intervalului, 19-26 ianuarie, va fi caracterizată de temperaturi ușor peste medie pe întreg teritoriul, iar precipitațiile vor fi în general apropiate de cele normale.

Astfel, după un sfârșit de an mai rece, prima lună a lui 2026 va aduce temperaturi mai blânde decât cele obișnuite pentru ianuarie, dar cu precipitații local excedentare, în special în zonele intracarpatice și vestul țării.

Sursa: ANM

Etichete: revelion, vremea de revelion, vremea,

Dată publicare: 30-12-2025 10:56

