Un număr record de polițiști vor patrula în Sydney de Anul Nou după atacul terorist de pe plaja Bondi

Stiri externe
30-12-2025 | 14:53
atac Sydney
Getty

Un număr record de poliţişti vor patrula în Sydney în timpul celebrărilor de Anul Nou, ca măsură de securitate după atacul armat în masă de pe plaja Bondi, a anunţat marţi Departamentul de poliţie al statului New South Wales, potrivit Xinhua.

autor
Claudia Alionescu

Forţele de ordine din NSW au anunţat, într-un comunicat de presă, că peste 2.500 de agenţi de poliţie în uniformă sau haine civile vor patrula în zona metropolitană a Sydney în timpul festivităţilor prilejuite de Anul Nou de miercuri.

Aproape un milion de persoane, așteptate la focul de artificii

Până la un milion de persoane sunt aşteptat să asiste la emblematicul foc de artificii de deasupra portului din Sydney.

Poliţiştii din NSW au spus că prezenţa numeroasă a forţelor de ordine va oferi comunităţii un sentiment de siguranţă după atentatul produs la 14 decembrie pe plaja Bondi şi soldat cu 15 morţi.

Prim-ministrul NSW, Chris Minns, a spus, cu prilejul unei conferinţe de presă organizată împreună cu comisarul de poliţie Mal Lanyon, că unii dintre agenţi vor purta arme de foc cu ţeavă lungă.

australia
Atacul terorist din Sydney. Noi dovezi despre pregătirea atacatorilor dar și despre curajul extrem al civililor

''Vă puteţi aştepta să vedeţi mai multe arme în posesia poliţiştilor şi mai puţine arme în posesia cetăţenilor'', a spus el.

''Trebuie să dăm dovadă de rezistenţă în faţa acestui rău şi cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să petreceţi timp cu prietenii şi cu familia în Ajunul Anului Nou în Sydney Harbor''.

Lanyon le-a spus reporterilor că nu există nicio ameninţare specifică pentru cetăţeni, iar comunitatea nu trebuie să se teamă de prezenţa numeroasă a poliţiştilor.

 

Sursa: Agerpres

Etichete: atac, Sydney, artificii, Polițiști,

Dată publicare: 30-12-2025 14:53

