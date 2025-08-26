Ministrul Justiției vorbește despre un ”război între puterile statului” după ce magistrații încep să-și suspende activitatea

Stiri Justitie
26-08-2025 | 16:37
magistrati

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

autor
Cristian Anton

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat marţi, după ce Adunarea Generală a Judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti a anunţat că suspendă soluţionarea cauzelor începând din 27 august, cerând retragerea proiectului privind pensionarea magistraţilor, că în momentul de faţă, important este ca orice formă de protest să fie una în limitele legii şi fără a afecta interesele cetăţenilor.

Anterior, și procurorii din parchetele curților de apel din București și Oradea au anunțat că blochează dosarele pe care le au în lucru, în semn de protest față de intenția Guvernului de modificare a pensiilor speciale.   

Marinescu a mai spus că nu trebuie să funcţionăm în logica unui război între puteri ale statului ci în logica unei cooperări loiale, adăugând că guvernul merge înainte, pentru a-şi aplica programul de guvernare.

”Nu ne găsim în ipoteza unui conflict de natură constituţională, dar, este foarte adevărat că există o divergenţă în ceea ce priveşte punctul de vedere pe care guvernul l-a exprimat şi l-a materializat într-un proiect de lege, în limitele competenţelor sale şi respectiv punctul de vedere al magistraturii”, a spus ministrul Justiţiei.

Citește și
Ilie Bolojan
Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice

Ministrul Justiției: ”Guvernul merge înainte pentru a-și aplica programul de guvernare”

Radu Marinescu a precizat că, ”atâta timp cât aceste proteste respectă legea şi reflectă o nemulţumire a unei categorii profesionale, ele evident că pot să existe într-o societate democratică în care unanimitatea nu prea există niciodată”.

”Important pentru mine, ca ministru al Justiţiei, este să accentuez faptul că cetăţeanul trebuie să fie respectat, că justiţia trebuie să funcţioneze ca serviciu public, că atingerea adusă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor este de neacceptat şi că nu trebuie să funcţionăm în logica unui război între categorii profesionale, între puteri ale statului, ci din punctul meu de vedere, în logica unei cooperări loiale. Simplu spus, guvernul merge înainte, pentru a-şi aplica programul de guvernare. În momentul de faţă, important este ca orice formă de protest să fie una în limitele legii şi fără a afecta interesele cetăţenilor”, a mai spus ministrul Justiţiei, despre greva anunţată în magistratură.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Sursa: News.ro

Etichete: proteste, pensii speciale, ministrul justitiei, magistrati, activitate, blocare, reforma,

Dată publicare: 26-08-2025 16:37

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați
Stiri actuale
Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați

CSM a decis să convoace adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale.  

Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice
Stiri Politice
Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice. 

Forumul Judecătorilor: Modificările privind pensionarea şi pensiile ar putea determina demisia a peste 1.000 de magistraţi
Stiri actuale
Forumul Judecătorilor: Modificările privind pensionarea şi pensiile ar putea determina demisia a peste 1.000 de magistraţi

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România este de părere că propunerile Guvernului de modificare a vârstei şi cuantumului pensiilor ar putea determina pensionarea sau demisia "imediată" a peste 1.000 de judecători şi procurori.

Magistrații care stau în locuințe de serviciu cu chirie de 60 lei/ lună. Mulți au și pensii speciale. Reacția ironică a MJ
Stiri Justitie
Magistrații care stau în locuințe de serviciu cu chirie de 60 lei/ lună. Mulți au și pensii speciale. Reacția ironică a MJ

Peste 80 de persoane - foşti sau actuali magistraţi, avocaţi sau notari – stau în locuinţe de serviciu ale Ministerului Justiţiei şi plătesc chirii modice – între 60 şi 197 de lei. 36 dintre ei sunt pensionari ”speciali”, scrie Europa Liberă.

Votul final pe legea pensionării magistraților a fost amânat. Care este motivul
Stiri Sociale
Votul final pe legea pensionării magistraților a fost amânat. Care este motivul

Proiectul de lege prin care vârsta de pensionare pentru magistrați ar crește la 65 de ani a fost amânat până după primul tur de alegeri deși a fost depus în procedură de urgență și trebuia să primească luni, vot final, în Senat.

Recomandări
Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale
Stiri actuale
Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

Procurorii vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest față de proiectul de lege a modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

Program ecologic al Patriarhiei Române, pentru creșterea responsabilității față de mediu. A ieșit Ghidul parohial ecologic
Stiri Diverse
Program ecologic al Patriarhiei Române, pentru creșterea responsabilității față de mediu. A ieșit Ghidul parohial ecologic

Patriarhia Română s-a implicat în ecologie, prin intermediul unui program derulat în parohiile bucureștene și din Basarabia.

Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, afirmă surse politice citate de News.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2025

47:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59