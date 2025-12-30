Târgurile de Crăciun au atras peste 1,5 milioane de vizitatori. Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai atractive orașe

O lună întreagă cu zeci de evenimente, sute de căsuţe cu produse diverse şi cu bunătăţi, precum şi zeci de concerte live.

Peste 1,5 milioane de vizitatori, dintre care o treime turişti din toate zonele ţării şi din străinătate, reprezintă bilanţul celor trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi pe esplanada Operei Naţionale.

Capitala României este unul dintre cele mai atractive oraşe din Europa, în perioada sărbătorilor de iarnă. O demonstrează numărul mare de vizitatori ai târgurilor de Crăciun organizate de PMB, prin CREART (Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti): peste 1,5 milioane de oameni. Conform estimărilor, o treime dintre ei au fost turişti, se arată într-un comunicat de presă dat publicităţii marţi, de Primăria Bucureştiului.

Târgul de Crăciun Bucureşti, din Piaţa Constituţiei

Ajuns la cea de-a 18-a ediţie, a avut loc în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie şi a fost evenimentul oficial al Capitalei, punctul central al distracţiei. Aici, seară de seară, au cântat trupe mari şi artişti celebri, de la Smiley, Theo Rose, Connect-R, Lora, Iuliana Beregoi, Voltaj, Iris, Vunk, Direcţia 5, până la Nicu Alifantis, Ştefan Hruşcă sau Horia Brenciu.

Cele 120 de căsuţe cu produse artizanale şi bunătăţi, Casa lui Moş Crăciun, proiecţiile festive realizate pe faţada Palatului Parlamentului, toate acestea au făcut din târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei unul dintre cele mai mari şi mai frumoase din ţară. A bucurat oameni de toate vârstele, toate categoriile sociale, din toate colţurile ţării şi chiar de peste hotare.

Bucharest Downtown Christmas Market

Organizat în parteneriat cu Food Truck Festival, târgul de la KM 0 a devenit, în decembrie, un spaţiu alternativ de socializare şi petrecere a timpului liber. Am avut aici 15 food truck-uri cu preparate internaţionale, instalaţii luminoase, carusel şi program muzical.

Bucharest Opera Christmas Market

Organizat în perioada 6-28 decembrie pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti, acest târg de Crăciun a oferit vizitatorilor seri în care muzica, scenografia, decorurile rafinate s-au îmbinat şi au creat o atmosferă de Crăciun inedită.

Potrivit PMB, în total, peste 1,5 milioane de oameni s-au bucurat de magia Crăciunului la cele trei târguri organizate de Primăria Capitalei. Conform estimărilor, o treime dintre aceştia au fost turişti veniţi din toate colţurile ţării, dar şi de peste hotare.

„Este dovada că Bucureştiul devine unul dintre cele mai atractive oraşe din Europa, în perioada sărbătorilor de iarnă. Vă mulţumim tuturor că aţi fost parte din poveste!”, mai arată sursa citată.

