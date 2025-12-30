Rușii dansează pe oasele celor uciși. Teatrul din Mariupol, redeschis la 3 ani după ce au masacrat 8.000 de oameni

Rușii au redeschis teatrul din Mariupol la 3 ani după asediul din 2022, în timpul căruia au masacrat peste 8.000 de civili și au distrus 90% din oraș. Trupele trimise de Putin au lovit special teatrul în care se știa că sunt adăpostiți copii.

Bombardamentul Teatrului Dramatic din Mariupol a devenit un simbol al asediului de trei luni al Rusiei asupra orașului. Autoritățile municipale ucrainene aflate în exil au condamnat inaugurarea noului teatru drept „cântec și dans pe oase”, scrie Deutsche Welle.

Rusia a redeschis un teatru istoric din orașul ucrainean ocupat Mariupol, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse l-au bombardat într-un atac aerian, ucigând civili care se adăposteau înăuntru.

Atacul asupra Teatrului Dramatic Mariupol din 2022 a ucis 12 persoane, potrivit Human Rights Watch. Sute de persoane se adăposteau în interiorul teatrului, iar cuvântul „copii” fusese scris cu litere gigantice pe strada de afară, pentru a fi vizibil pentru piloții de vânătoare. Rușii au lovit însă fără nicio milă teatrul, cu intenția vădită de a ucide cât mai mulți civili și copii.

Mai bine de 90% din Mariupol a fost distrus atunci de ruși, potrivit Națiunilor Unite. Soldații moscoviți au masacrat peste 8.000 de civili, într-unul dintre cele mai îngrozitoare episoade din războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Cinism rusesc. ”Cântec și dans pe oase”

Duminică, artiști din Mariupolul ocupat de Rusia au pus în scenă un spectacol la Sankt Petersburg pentru a marca redeschiderea teatrului. „Teatrul Dramatic Mariupol și-a redeschis porțile pentru spectatori” după o reamenajare de trei ani”, a declarat Denis Pușilin, liderul pro-rus din regiunea Donețk, care a participat la eveniment.

Guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, a declarat că orașul său a contribuit major la reconstrucția teatrului, trimițând arhitecți și alți muncitori la Mariupol. El a numit proiectul „o chestiune de onoare”.

Însă autoritățile municipale din Mariupol, exilate din oraș după asediul rusesc, au numit redeschiderea „cântec și dans pe oase”.

„«Restaurarea» teatrului este o încercare cinică de a ascunde urmele unei crime de război și face parte dintr-o politică agresivă de rusificare a orașului. Repertoriul constă în mare parte din lucrări ale scriitorilor și dramaturgilor ruși”, au declarat autoritățile orașului ucrainean într-un comunicat pe Telegram.

Rusia a anunțat anexarea Donețkului — precum și a regiunilor ucrainene învecinate Luhansk, Herson și Zaporijia — în 2022, deși nu controlează pe deplin aceste zone.

