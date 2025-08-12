Fostul ministru PSD Marius Budăi cere din nou Guvernului să îi impoziteze mai drastic pe cei productivi și bun-platnici

Stiri Politice
12-08-2025 | 14:34
Marius Budăi
Facebook.com

Fostul ministru al Muncii de la PSD, Marius Budăi, susține din nou că România ar trebui să introducă impozitarea progresivă și că această măsură ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri ale Guvernului Bolojan.

autor
Claudia Alionescu

Introducerea impozitului progresiv ar conduce la atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare de 59 de miliarde de lei anual, susține Marius Budăi pe contul său de Facebook.

Cu alte cuvinte, fostul ministru cere, din nou, să fie pedepsiți cu taxe mai mari cei mai productivi și bun-platnici dintre angajați. Budăi a mai făcut o afirmație similară și săptămâna trecută.

În toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franța, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România, partidele de dreapta se încăpățânează să mențină cota unică și iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război. Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan. În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 puncte procentuale la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei”, a afirmat Budăi.

Actuala „cotă unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate” și atrage atenția că „inegalitățile economice se vor accentua, iar cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogați își sporesc averea”, mai spune el.

Citește și
marius budai
Un fost ministru PSD a găsit soluția pentru a salva bugetul: să îi impoziteze mai drastic pe cei productivi și bun-platnici

Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum la asta vom ajunge”, avertizează fostul ministru în aceeași postare.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, mai susține că România pierde anual 11,8 miliarde de euro din cauza menținerii cotei unice de impozitare de 10% aplicată tuturor veniturilor, indiferent de nivelul acestora.

Oficialul PSD nu a zis însă nimic din nou despre gaura neagră a economiei pe care instituțiile statului fie o tolerează, fie sunt incapabile să o reducă: evaziunea fiscală.

Reducerea evaziunii fiscale ar salva și bugetul și ar lăsa și salariații productivi și bun-platnici să câștige pe merit, nu să fie obligați să contribuie exponențial mai mult decât alții.

Cod roșu în Dolj și Mehedinți. 40 de grade la umbră și restricții pentru camioane, din cauza asfaltului care se topește

Sursa: Agerpres

Etichete: marius budai, Impozitare progresivă,

Dată publicare: 12-08-2025 09:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Citește și...
Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
Stiri Politice
Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate.

Un fost ministru PSD a găsit soluția pentru a salva bugetul: să îi impoziteze mai drastic pe cei productivi și bun-platnici
Stiri Economice
Un fost ministru PSD a găsit soluția pentru a salva bugetul: să îi impoziteze mai drastic pe cei productivi și bun-platnici

Fostul ministru al Muncii, deputatul social-democrat Marius Budăi, susține că România pierde 11,8 miliarde de euro anual, ca urmare a menţinerii cotei unice de impozitare.

Un fost ministru al Muncii a ajuns de urgență la spital. I s-a făcut rău în timp ce era la volan
Stiri actuale
Un fost ministru al Muncii a ajuns de urgență la spital. I s-a făcut rău în timp ce era la volan

Marius Budai, fostul ministru al Muncii, a fost internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după ce i s-a făcut rău la volan.

Noi detalii despre mașina furată în care se afla Marius Budăi când a fost oprit la vamă
Stiri actuale
Noi detalii despre mașina furată în care se afla Marius Budăi când a fost oprit la vamă

Doi parlamentari din Botoșani, Marius Budăi și Dan Constantin Șlincu, au fost opriți de polițiștii de frontieră la vama Sculeni pentru că mergeau cu o mașină care figura furată.

VIDEO. Primele imagini cu mașina furată în care se afla Marius Budăi când a fost oprit la vamă
Stiri actuale
VIDEO. Primele imagini cu mașina furată în care se afla Marius Budăi când a fost oprit la vamă

Doi parlamentari din Botoșani, Marius Budăi și Dan Constantin Șlincu, au fost opriți de polițiștii de frontieră la vama Sculeni pentru că mergeau cu o mașină care figura furată.

Recomandări
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Stiri externe
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 August 2025

03:30:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12