Ciolacu dă lecții de economie pe Facebook. Politicile lui și ale lui Ciucă au adus România în dezastrul bugetar plătit acum

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, dă lecții de economie Guvernului Bolojan, deși, în mandatul său de premier și al lui Nicolae Ciucă, România a intrat pe o pantă economică descendentă.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ciolacu le cere colegilor săi din PSD aflați în Guvernul Bolojan, alături de PNL, USR și UDMR, ”să ia urgent măsuri”, având chiar trei propuneri în acest sens.

Intervenția fostului premier al României vine la scurt timp după ce guvernatorul BNR Mugur Isărescu a anunțat că inflația României este în creștere.

Ciolacu susține că Guvernul Bolojan trebuie să aplice impozitul progresiv de la 1 ianuarie 2026, ”măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat”.

La începutul lunii ianuarie a anului 2025, când Marcel Ciolacu era premier al acestei țări, România era din nou fruntașă în Europa la deficitul guvernamental, în condițiile în care în UE deficitul era 2,9%, iar în țara noastră 8,6%.

De altfel, inclusiv fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat că ”domnii Nicu şi Marcel trebuie să răspundă în faţa legii”, pentru felul în care Guvernele conduse de ei au gestionat bugetul de stat.

Fostul președinte a acuzat încălcări grave ale legii și a cerut răspunderea penală a acestora, avertizând că „poporul plătește” pentru aceste abuzuri.

De asemenea, într-un interviu acordat jurnalistei Diana Enache, pentru ȘtirileProTV.ro, fostul șef de stat a declarat că Ciolacu ”și-a trădat țara”, deoarece ar fi mutat bani din bugetul de stat în fondul aflat la dispoziția Guvernului, ”încercând să cumpere voturi” pentru alegerile prezidențiale, pe care ... Ciolacu le-a pierdut.

Mesajul complet al lui Marcel Ciolacu:

”Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.

În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM –uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie.

Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie. Și încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!

De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

1. Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

2. Asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții;

3. Dialog cu ANRE si companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei.

Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic!”

Datoria administrației publice se apropie de 1.000 de miliarde de lei

Anul trecut, România a înregistrat un deficit bugetar de peste 9% din PIB, deficit acoperit prin împrumuturi interne și externe, de la persoane fizice și de la bănci.

Pentru anul în curs Guvernul a fundamentat bugetul pe un deficit bugetar în scădere, de 7% din PIB, deficit care, de asemenea, va fi acoperit tot prin împrumuturi. La finele lunii ianuariei, datoria administrației publice din România s-a ridicat la 964,4 miliarde de lei, respectiv, 54,6% din PIB.

În primele trei luni ale acestui an, statul a plătit în contul datoriei publice dobânzi în valoare de 12,5 miliarde de lei, în creștere cu 64% (4,87 miliarde lei în plus) față de perioada similară a anului precedent.

Spre comparație, statul a investit din fonduri proprii, în primele 3 luni, în proiecte în valoare totală de 13,4 miliarde de lei, respectiv cu doar un miiliard de lei mai mult decât a dat pe dobânzile aferente datoriei administrației publice.

Anul acesta, România va plăti dobânzi totale de peste 9 miliarde de euro (45 miliarde de lei) în contul datoriei administrației publice, conform estimările oficiale ale Ministerului de Finanțe.

