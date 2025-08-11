De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

O nouă grilă de impozitare pentru cele 10 milioane de locuințe din țară este acum în lucru, după ce primarilor li s-a transmis că este nevoie de mai mulți bani la buget. Dar, unii dintre edili vor ca banii strânși în plus să le rămână lor în gestiune și să nu ajungă la bugetul central.

Guvernul vrea să introducă impozitarea în funcție de valoarea de piață a imobilelor, după cum ne-am angajat față de Comisia Europeană. În actualul sistem, impozitele variază mult de la o localitate la alta, creșterea lor fiind o decizie la nivel local.

Cum în anumite zone ale țării nu au fost tranzacții, deci nu se vând și cumpără locuințe și terenuri, nu se poate stabili o valoare de piață. În consecință, o soluție analizată este creșterea cu 70% a impozitelor pe clădiri și terenuri de la 1 ianuarie anul viitor.

Asta înseamnă că cine a plătit anul acesta un impozit de 100 de lei - de exemplu, pentru o garsonieră dintr-un oraș mic, va achita 170 de lei anul viitor. În paralel, la Guvern s-a creat un grup de lucru care pregătește crearea unei platforme e-proprietatea, care va centraliza datele despre prețurile reale de tranzacționare ale proprietăților imobiliare.

„Este posibil ca acolo unde, într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice" - a declarat premierul Ilie Bolojan la un post de televiziune, despre creșterea cu 70% a impozitelor.

În București, pentru un apartament de 60 de metri pătrați, situat în zona B, un proprietar a plătit anul acesta un impozit de 240 de lei. În Iași, pentru același timp de locuință, impozitul a fost de 180 de lei. La Cluj-Napoca, proprietarul achită 270 de lei. În comuna Floresti, lângă Cluj, nota de plata a fost de 150 de lei.

Primarii social-democrați, spune șeful PSD, și-ar dori ca banii rezultați din creșterea impozitelor să rămână la ei, nu la bugetul central, așa cum ar vrea premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „S-a discutat despre sumele care se vor strânge printr-o eventuală creștere să rămână la comunitățile locale”.

Constantin Toma, primarul Buzăului: „Am înțeles că doar în localitățile mai mici se va impune 70%, după părerea mea acolo taxele și impozitele sunt foarte mici și contribuabili - foarte puțini. Inițial s-a vorbit de o creștere de 70% a tuturor taxelor și impozitelor din România, pe clădiri și terenuri, dar probabil după ce s-au făcut simulări și presiuni probabil Guvernul dă un pic înapoi acum”.

Noua grilă de impozitare ar trebui să fie gata luna aceasta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













