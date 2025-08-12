Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

”Nu, nu suntem încă, datele sunt clare. Nu suntem în recesiune, cel puțin așa cum se definește recesiunea. Da, există acest risc și deocamdată, pe de o parte, totul depinde de continuarea programului fiscal, pentru că el, programul fiscal bugetar, aduce credibilitatea țării. Așa cum v-am spus, pe partea monetară, cu refacerea rezervelor, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ. A crescut rezerva și ea tinde să crească în continuare. Cursul este stabil fără sprijinul nostru, dimpotrivă, am încercat să evităm o apreciere a lui.”, a spus Isărescu într-o conferință de presă în care a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025.

Întrebat de un jurnalist care este, de fapt, riscul principal pentru România, oficialul BNR a explicat că economia noastră depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană.

”Păi, riscul este legat în primul rând de factor extern, pentru că bună parte din industria românească depinde de ce se întâmplă în Europa. Și acolo lucrurile nu arată prea bine. Și în al 2-lea rând, de această reducere masivă a consumului și absorbție internă. Păi, uitați ce era în trecut, excedent de cerere și acum avem deficit masiv de cerere. Și această reducere a consumului intern, se reduc veniturile. Trebuie contra-balansat cu ceva, ca să nu intre în recesiune.”, a explicat el.

”Miza este absorbția banilor europeni”

O posibilă soluție pentru ca România să evite intrarea în recesiune - despre care a vorbit în urmă cu o lună inclusiv premierul Ilie Bolojan - este absorbția banilor europeni prin programele de investiții PNRR.

Recent, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că România a finalizat procesul de renegociere cu Comisia Europeană privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), astfel încât țara noastră să nu piardă miliarde de euro din cauza neîndeplinirii jaloanelor.

”Și, cum vă spuneam, miza este absorbția banilor europeni, continuarea investițiilor finanțate din bani europeni, care să contrabalanseze acest lucru. Și atunci, economia probabil că va merge cel puțin următoarele 12 luni cu o creștere undeva între 0 și 1 la sută. E prognoza mea și trebuie să vă spun că este pe bază de nasometru. N-avem prea multe date cu care să lucrăm deocamdată. S-ar putea să fie ușor optimistă, trebuie să credem în ea.”, a mai spus Isărescu.

El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.

”O premieră după mulţi ani, 4-5, am intrat într-o situaţie de deficit de cerere agregată, cu aşteptări de adâncire a acestui deficit. Din punct de devedere al cererii globale, presiunile inflaţioniste sunt în descreştere. (…) Avem o revenire a investiţiilor, în trimestrul I 2025, după restrângerea abruptă de la sfârşitul anului anterior sau ca premise pentru accelerarea absorbţiei fondurile europene. Şi, dacă am deschis acest subiect, cred că este esenţial, dacă vrem să evităm recesiunea, o accelerare, o creştere a absorbţiei fondurilor europene. În baza lor, am avea şi creştere economică şi lipsă de presiuni inflaţioniste şi o finanţare corespunzătoare din punct de vedere al balanţei de plăţi”, a mai spus Mugur Isărescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













