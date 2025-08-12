Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

12-08-2025 | 14:36
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Cristian Matei

”Nu, nu suntem încă, datele sunt clare. Nu suntem în recesiune, cel puțin așa cum se definește recesiunea. Da, există acest risc și deocamdată, pe de o parte, totul depinde de continuarea programului fiscal, pentru că el, programul fiscal bugetar, aduce credibilitatea țării. Așa cum v-am spus, pe partea monetară, cu refacerea rezervelor, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ. A crescut rezerva și ea tinde să crească în continuare. Cursul este stabil fără sprijinul nostru, dimpotrivă, am încercat să evităm o apreciere a lui.”, a spus Isărescu într-o conferință de presă în care a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025.

Întrebat de un jurnalist care este, de fapt, riscul principal pentru România, oficialul BNR a explicat că economia noastră depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană.

”Păi, riscul este legat în primul rând de factor extern, pentru că bună parte din industria românească depinde de ce se întâmplă în Europa. Și acolo lucrurile nu arată prea bine. Și în al 2-lea rând, de această reducere masivă a consumului și absorbție internă. Păi, uitați ce era în trecut, excedent de cerere și acum avem deficit masiv de cerere. Și această reducere a consumului intern, se reduc veniturile. Trebuie contra-balansat cu ceva, ca să nu intre în recesiune.”, a explicat el.

”Miza este absorbția banilor europeni”

O posibilă soluție pentru ca România să evite intrarea în recesiune - despre care a vorbit în urmă cu o lună inclusiv premierul Ilie Bolojan - este absorbția banilor europeni prin programele de investiții PNRR.

recesiune
CFA România: Indicatorul de încredere macroeconomică arată un risc foarte crescut de recesiune

Recent, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că România a finalizat procesul de renegociere cu Comisia Europeană privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), astfel încât țara noastră să nu piardă miliarde de euro din cauza neîndeplinirii jaloanelor.

”Și, cum vă spuneam, miza este absorbția banilor europeni, continuarea investițiilor finanțate din bani europeni, care să contrabalanseze acest lucru. Și atunci, economia probabil că va merge cel puțin următoarele 12 luni cu o creștere undeva între 0 și 1 la sută. E prognoza mea și trebuie să vă spun că este pe bază de nasometru. N-avem prea multe date cu care să lucrăm deocamdată. S-ar putea să fie ușor optimistă, trebuie să credem în ea.”, a mai spus Isărescu.

El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.

”O premieră după mulţi ani, 4-5, am intrat într-o situaţie de deficit de cerere agregată, cu aşteptări de adâncire a acestui deficit. Din punct de devedere al cererii globale, presiunile inflaţioniste sunt în descreştere. (…) Avem o revenire a investiţiilor, în trimestrul I 2025, după restrângerea abruptă de la sfârşitul anului anterior sau ca premise pentru accelerarea absorbţiei fondurile europene. Şi, dacă am deschis acest subiect, cred că este esenţial, dacă vrem să evităm recesiunea, o accelerare, o creştere a absorbţiei fondurilor europene. În baza lor, am avea şi creştere economică şi lipsă de presiuni inflaţioniste şi o finanţare corespunzătoare din punct de vedere al balanţei de plăţi”, a mai spus Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”

Dată publicare: 12-08-2025 13:02

Citește și...
România riscă să intre în recesiune tehnică din cauza taxelor vamale americane de 15%. Avertismentul economiștilor
Stiri Economice
România riscă să intre în recesiune tehnică din cauza taxelor vamale americane de 15%. Avertismentul economiștilor

Cu o economie șubredă, România riscă să intre în recesiune tehnică. Sunt semnalele de alarmă ale economiștilor care susțin că noile taxe vamale de 15% anunțate de administrația Trump vor afecta indirect și țara noastră.

CFA România: Indicatorul de încredere macroeconomică arată un risc foarte crescut de recesiune
Stiri Economice
CFA România: Indicatorul de încredere macroeconomică arată un risc foarte crescut de recesiune

Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut puternic în luna iunie a acestui an, în aşteptarea majorării taxării şi/sau reducerii ratingului României, iar nivelul actual indică un risc foarte crescut de recesiune.

 

Ilie Bolojan, la prezentarea măsurilor fiscale: „Riscăm să intrăm într-o recesiune brutală”. Lista majorărilor
Stiri Politice
Ilie Bolojan, la prezentarea măsurilor fiscale: „Riscăm să intrăm într-o recesiune brutală”. Lista majorărilor

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că printre măsurile pentru scăderea deficitului se află reaşezarea TVA la două cote, de 11% şi de 21%, şi creşterea accizelor pentru băuturi alcoolice şi combustibili.

Avertismentul economiștilor. România ar putea intra în recesiune din cauza deficitului bugetar și a incertitudinii fiscale
Stiri Economice
Avertismentul economiștilor. România ar putea intra în recesiune din cauza deficitului bugetar și a incertitudinii fiscale

Analiştii CFA România anticipează o creştere economică modestă în acest an, însă nu exclud un scenariu de recesiune, în contextul incertitudinii, în special fiscale, a afirmat preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate
Stiri Sanatate
Încă un focar de Candida auris la secția ATI de la Spitalul Floreasca. Patru cazuri au fost confirmate

Un nou focar de Candida auris, o ciupercă deosebit de periculoasă, a fost depistat la Spitalul Floreasca din Capitală.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Stiri externe
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

