Lista lui Bolojan. Șeful ASF câștigă peste 12.000 de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude și consilieri

ASF are circa 500 de angajați, o grămadă de șefi și consilieri ai șefilor pentru care plătește, pe lună, peste 2,4 milioane de euro. Dincolo de plafonarea anunțată, despre care nu s-a spus nimic concret încă, ar trebui ca la fiecare autoritate să se facă un calcul de eficiență.

Ce ar trebui să facă ASF pentru români ca să justifice o cheltuială lunară doar pentru salarii de peste 2,4 milioane de euro? Ce face președintele autorității ca să justifice un salariu lunar de peste 12.000 de euro? Sunt corecte astfel de salarii la stat? Și dacă da, de ce?

Articolul integral pe spotmedia.ro.

