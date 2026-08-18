Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis, luni seară, că, în Delta Dunării, unde accesul terestru este dificil, capacitatea de intervenţie pe apă este esenţială.

„Intervenţia se desfăşoară cu nava multirol a ISU Tulcea, achiziţionată cu fonduri europene, alături de personalul Ocolului Silvic şi de voluntarii SVSU Chilia, care intervin cu o ambarcaţiune. Fondurile europene înseamnă, concret, echipamente moderne care sunt astăzi în teren, la nevoie", a scris pe Facebook Raed Arafat.

Incendiul din Delta Dunării a afectat 700 de ha de vegetaţie uscată şi 1.000 de mp de fond forestier, nu a fost încă stins, întrucât zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor. Operaţiunea a fost oprită la lăsarea serii, dar zona este supravegheată.

„Pe fondul lăsării întunericului, având în vedere faptul că zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor, misiunea de stingere a fost oprită în urmă cu puţin timp", a transmis, marţi seară, ISU Tulcea, despre incendiul din zona Ostrovul Babina.

Pompierii precizează că incendiul este în continuare supravegheat, iar suprafaţa afectată din fondul forestier nu s-a extins.

„În cursul dimineţii, salvatorii vor efectua o recunoaştere în teren şi, în funcţie de situaţia operativă, misiunea va fi reluată", au mai transmis pompierii.

Aceştia au intervenit toată ziua pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit în zona Ostrovul Babina.

Suprafaţa estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de ha de vegetaţie uscată şi 1.000 de mp de fond forestier.