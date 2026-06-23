"Am prezentat preşedintelui României poziţia PNL în această situaţie dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern învestit este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului în care forţele politice care într adevăr înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre l-ar semna", a afirmat Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, pactul ar urma să includă prevederi legate de condiţionările bugetare, păstrarea şi reducerea deficitelor, precum şi angajarea răspunderii pe toate proiectele de reformă din PNRR.

El a adăugat că pactul trebuie să cuprindă angajamentul partidelor de a nu depune moţiuni de cenzură până la sfârşitul anului pe "subiectele care sunt cuprinse în pact".

Bolojan a spus că PNL este deschis să voteze un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

"Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem şi pe care nu Partidul Naţional Liberal le-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare pentru astfel de situaţie, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm de guvern cu partenerii noştri", a arătat liderul PNL.

El a anunţat că la şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului de marţi se vor clarifica aceste aspecte.

"Considerăm că ar fi bine ca în condiţiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate să se vină cu o propunere care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De asemenea, i-am mulţumit domnului preşedinte pentru că astăzi se împlineşte un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost uşor de luat, dar acest guvern a reuşit să scoată România din situaţia dificilă în care se găsea şi să creeze condiţii pentru dezvoltare", a mai spus Ilie Bolojan.