PSD s-a declarat gata să preia guvernarea, cu Sorin Grindeanu premier. Liberalii au propus în schimb, un pact pentru asumarea reformelor dificile,și susținerea unui guvern minoritar, dat de PSD. Sau unul format din PNL, USR și UDMR, cu voturi de la PSD. AUR, vrea guvern și premier, sau anticipate, și suspendarea președintelui.

După doar 10 minute de discuții cu presedintele, cei din PSD au anunțat că sunt pregătiți să preia guvernarea și să își asume inclusiv funcția de prim-ministru. Surse din partid spun că, deși în cadrul consultărilor nu a fost avansat oficial niciun nume, propunerea evidentă pentru funcția de premier este Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: PSD e gata să formeze un guvern. PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.

Reporter: Și cu AUR?

Sorin Grindeanu: Nu.

Delegația condusă de Ilie Bolojan i-a prezentat președintelui două variante pentru ieșirea din criza politică: un guvern minoritar în jurul PSD sau un executiv format din PNL, USR și UDMR. Liberalii nu resping ideea unui premier social-democrat, însă transmit că sprijinul lor nu va veni necondiționat. Bolojan cere un pact politic până la finalul anului, prin care partidele să își asume reformele, măsurile economice dificile. În schimb, șase luni liberalii nu vor depune moțiune de cenzură.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Un Guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație”.

Formațiunea condusă de Dominic Fritz a respins însă categoric sprijinul la vot al unui guvern din care să facă parte PSD și a pledat pentru un executiv minoritar format alături de PNL și UDMR. Liderii USR au transmis că nu exclud nici varianta alegerilor anticipate.

Dominic Fritz, președintele USR: „USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”.

Kelemen Hunor a propus mai multe variante de ieșire din criza politică, una dintre ele fiind chiar o revenire la fosta coaliție de guvernare din 2025 - adică fără USR.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Prima variantă de guvern minoritar e PNL-USR-UDMR, dar am înțeles că Grindeanu a exclus. A doua variantă de guvern minoritar PSD, susținut de PNL și UDMR”.

Delegația AUR nu l-a mai așteptat în picioare pe președinte - așa cum prevede protocolul și s-a așezat la masă - așa că șefa de protocol de la Cotroceni a fost nevoită să intervină.

George Simion i-a transmis șefului statului că partidul său nu va susține decât un guvern din care să facă parte și care să fie condus de un premier propus de AUR. În lipsa unei astfel de formule, AUR cere alegeri anticipate. Liderul formațiunii a readus în discuție și posibilitatea suspendării președintelui.

George Simion, președintele AUR: „AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, voința noastră e întoarcerea la voința poporului”.

Au urmat consultările cu Grupul Minorităților Naționale, SOS România, POT, neafiliații și PACE – Întâi România. Reprezentanții Uniți pentru Români l-au propus pentru funcția de premier pe Victor Ponta.

Nicușor Dan ar dori susținere parlamentară din partea partidelor pro-occidentale

Asadar, din declarațiile liderilor politici, cele mai mari șanse pare să le aibă un guvern minoritar. Ori unul format doar din PSD, ori din PNL-USR-UDMR. Surse politice prezente la discuțiile de astăzi spun că președintele i-a întrebat pe cei din fosta coaliție dacă sunt dispuși să voteze un guvern minoritar. În ambele cazuri, Nicușor Dan ar dori susținere parlamentară din partea partidelor pro-occidentale.

Însă, cum un guvern de centru-dreapta nu are susținerea social-democraților, surse politice spun că cele mai mari șanse sunt ca președintele să desemneze un premier de la PSD, care ar putea fi Sorin Grindeanu, spun surse din partid.

Indiferent de varianta de guvern minoritar care ar putea fi aleasă, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și minoritățile cer ca partidele să semneze un acord politic pentru următoarea jumătate de an, prin care în schimbul votului să stabilească prioritățile României și angajamentele pe care și le iau.

Întrucât acest acord ar dura cel puțin 1-2 zile să fie definitivat, surse de la Cotroceni spun că desemnarea nu pare să aibă mari șanse să fie făcută înainte de vineri. Președintele pleacă într-o deplasare externă joi, programată să dureze până duminică. Dar având în vedere situația politică, Nicușor Dan ar putea să se întoarcă vineri în țară, și am putea avea chiar un vot la începutul săptămânii viitoare.

Cel puțin asta și-ar dori politicienii, pentru că sesiunea parlamentară se încheie marți. Dacă nu avem până atunci un Executiv cu puteri depline, formarea guvernului riscă să fie amânată pentru septembrie.