Prima este un executiv minoritar PNL-USR-UDMR, susţinut transparent de PSD, însă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ar fi exclus această opţiune.

Celelalte două variante sunt un guvern minoritar PSD, susţinut de PNL şi UDMR, respectiv un guvern cu majoritate restrânsă format din PSD-PNL-UDMR, similar coaliţiei care a funcţionat până în iunie 2025.

El a menţionat că oricare dintre variante trebuie începută cu un acord semnat.

Noile consultări vin după ce Guvernul propus de Adrian Veştea a picat luni la vot în Parlament.

Adrian Veştea a fost a doua propunere de premier făcută de Nicuşor Dan, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul.

România, mai aproape ca niciodată de alegeri anticipate

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul guvern nu a reușit să strângă nici măcar 200 de voturi pentru învestire, după ce George Simion a refuzat să intre în jocul propus de PSD și Adrian Veștea. 44 de voturi au lipsit pentru ca Executivul condus de Adrian Veștea și susținut puternic de PSD să se instaleze la Palatul Victoria.

Înfrânt, omul în care președintele Nicușor Dan și-a pus speranța a părăsit sala înainte ca rezultatul să fie anunțat.

Cu Guvernul Veștea picat se îndeplinește prima condiție pentru organizarea alegerilor anticipate.

Dacă și următoarea nominalizare de prim-ministru nu primește votul de încredere al deputaților și senatorilor, atunci șeful statului poate dizolva Parlamentul și organiza alegeri anticipate.

Ar fi prima dată în istoria postdecembristă a României când am avea parte de un astfel de scrutin.

Guvernul Veștea este al treilea din istorie care pică la votul de învestire din Parlament, după cabinetul lui Lucian Croitoru, în 2009, și Dacian Cioloș, în 2021.