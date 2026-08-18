Eugeniu Neamțu, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat săptămâna aceasta de înjunghierea mortală a lui Gheorghe Trică, în vârstă de 63 de ani, în apartamentul lor din Walthamstow, nord-estul Londrei, pe 20 februarie, scrie Daily Mail.

La Old Bailey s-a aflat că cei doi bărbați se certau din cauza banilor cu câteva momente înainte ca Neamțu să-și înjunghie victima în piept cu un cuțit de bucătărie.

Cearta a precedat atacul

Martorii au declarat că l-au auzit pe Trică strigând: „Dă-mi înapoi cele 5 lire”, înainte ca Neamțu să strige: „Du-te, nu am nimic să-ți dau, lasă-mă în pace.”

La scurt timp, Trică a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge pe un balcon comun din fața apartamentului. În ciuda eforturilor paramedicilor și ale poliției, acesta a decedat la fața locului în urma unei singure înjunghieri în piept.

Neamțu a fost văzut aruncând un obiect peste balustrada balconului la scurt timp după atac. Un câine polițist a fost folosit pentru a cerceta zona, iar arma crimei – un cuțit de friptură cu mâner negru – a fost recuperată din grădină.

„Infractorul periculos” a sunat, de asemenea, la 999, spunând: „A avut loc un incident aici și o persoană este rănită. A avut loc o altercație, un bărbat a fost tăiat, iar eu sunt autorul”.

Martorii l-au identificat pe Neamțu ca fiind bărbatul care l-a înjunghiat pe Trică când polițiștii au sosit la fața locului puțin mai târziu.

Neamțu a invocat legitima apărare

După arestarea sa, acesta a susținut, în declarații pregătite în prealabil, că Trică l-ar fi amenințat cu moartea, l-ar fi împins pe scări și ar fi făcut gesturi de tăiere a gâtului.

El a afirmat că a luat cuțitul din bucătărie pentru a-și „speria” colegul de apartament și l-a înjunghiat în piept pentru a se apăra.

Procurorul Philip Evans KC a declarat: „El a spus că Gheorghe Trică înjura membrii familiei sale și băuse cidru din cutii. La un moment dat, Gheorghe l-a împins și el a căzut pe scări, suferind o leziune la umărul drept din spate și o zgârietură pe frunte. El a spus că Gheorghe Trică a continuat să înjure și să-l amenințe și s-a dus să ia un scaun cu care să-l atace.”

Însă Evans a subliniat, de asemenea, în timpul procesului că, de fapt, Neamțu înjunghiase un bărbat și încercase să arunce vina asupra victimei sale cu o ocazie anterioară.

Neamțu mai comisese o crimă

Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost condamnat în mai 2007 pentru că l-a înjunghiat mortal pe colegul său de apartament, Adrian Vas, în timpul unei certuri provocate de băutură, pe tema banilor, în România.

Incidentul a avut loc în august 2006, în locuința în care Neamțu și Vas locuiau împreună.

Evans a declarat că cei doi colegi de apartament băuseră țuică și se certaseră pe tema chiriei și a lucrărilor pe care inculpatul se angajase să le efectueze la imobil.

În timpul confruntării, inculpatul a luat un cuțit din hol și l-a înjunghiat pe Vas de mai multe ori în piept, au aflat jurații.

Neamțu a declarat autorităților române că el și Vas s-au certat, s-au insultat reciproc și s-au luptat cu obiectele pe care le aveau la îndemână, precum și că este posibil să-l fi lovit pe Vas cu un cuțit în legitimă apărare.

În declarațiile ulterioare, el a afirmat că a luat un cuțit pentru că îi era frică și că Vas îl provocase, s-a precizat în fața instanței.

Instanța română a respins pretenția de legitimă apărare invocată de inculpat.

Acuzarea a evidențiat asemănările

Evans a declarat: „Acuzarea în acest caz se bazează pe această condamnare anterioară datorită asemănărilor izbitoare dintre circumstanțele acelei infracțiuni și acuzația care face obiectul acestui proces. În ambele cazuri, inculpatul a fost implicat într-o ceartă sub influența alcoolului cu un cunoscut, pe tema banilor. În ambele cazuri, el a luat un cuțit din interiorul locuinței. În ambele cazuri, l-a înjunghiat pe celălalt bărbat în piept. În ambele cazuri, a susținut ulterior că a acționat în legitimă apărare.”

Condamnarea anterioară a lui Neamțu pentru omor poate fi făcută publică abia acum, după încheierea procesului său pentru uciderea Trică.

A fost eliberat din închisoare în România în 2023 și s-a mutat în Walthamstow, unde a comis ultima sa agresiune doar trei ani mai târziu.

Înainte de începerea procesului, care a durat o săptămână, Evans a solicitat ca toate detaliile referitoare la incidentul anterior de înjunghiere să fie prezentate juriului, având în vedere „puterea probatorie semnificativă” a acestora în noul caz.

El a subliniat că multe aspecte ale celor două cazuri erau identice, precum și faptul că Neamțu ar fi știut că a doua sa victimă, Trică, ar fi putut muri dacă ar fi fost înjunghiat în piept.

În cadrul pledoariei, Evans a declarat: „În 2007, instanța din România a respins argumentul potrivit căruia acesta nu ar fi avut intenția de a provoca vătămări în 2006. Acest lucru are o relevanță directă pentru o chestiune cheie – a fost vorba de a-l speria sau de a-i provoca vătămări corporale grave?”

Avocatul apărării, Paul Hynes KC, a susținut că prezentarea tuturor circumstanțelor juriului ar fi prea prejudiciabilă pentru clientul său.

Judecătorul a limitat probele

Judecătorul Richard Marks KC a permis ca unele detalii să fie prezentate juriului, dar nu și faptul că prima victimă murise, de fapt, din cauza rănilor prin înjunghiere la inimă și plămâni, sau că Neamțu fusese condamnat pentru uciderea acesteia.

În hotărârea sa, judecătorul Marks a spus acuzării: „Din motive de echitate, nu intenționez să vă permit să invocați consecințele decesului.”

Neamțu, din Westbury Road, Walthamstow, a fost asistat de un interpret în sala de judecată. El a negat acuzația de omor, dar a refuzat să depună mărturie în cadrul procesului său.

Juriul a deliberat timp de trei ore și l-a găsit vinovat de omor.

În urma verdictului, judecătorul Marks le-a comunicat juraților că victima din România a decedat și l-a menținut pe inculpat în arest preventiv, urmând ca sentința să fie pronunțată vineri, 21 august.