Surse politice prezente la discuțiile de luni spun că președintele i-a întrebat pe cei din fosta coaliție dacă sunt dispuși să voteze un guvern minoritar. În ambele cazuri, Nicușor Dan ar dori susținere parlamentară din partea partidelor pro-occidentale.

Însă, cum un guvern de centru-dreapta nu are susținerea social-democraților, surse politice spun că cele mai mari șanse sunt ca președintele să desemneze un premier de la PSD, care ar putea fi Sorin Grindeanu, spun surse din partid.

Indiferent de varianta de guvern minoritar care ar putea fi aleasă, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și minoritățile cer ca partidele să semneze un acord politic pentru următoarea jumătate de an, prin care în schimbul votului să stabilească prioritățile României și angajamentele pe care și le iau.

Întrucât acest acord ar dura cel puțin 1-2 zile să fie definitivat, surse de la Cotroceni spun că desemnarea nu pare să aibă mari șanse să fie făcută înainte de vineri. Președintele pleacă într-o deplasare externă joi, programată să dureze până duminică. Dar având în vedere situația politică, Nicușor Dan ar putea să se întoarcă vineri în țară, și am putea avea chiar un vot la începutul săptămânii viitoare.

Cel puțin asta și-ar dori politicienii, pentru că sesiunea parlamentară se încheie marți. Dacă nu avem până atunci un Executiv cu puteri depline, formarea guvernului riscă să fie amânată pentru septembrie.