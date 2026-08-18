Incidentul a avut loc în data de 14 august, în jurul orei 1:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Otopeni, potrivit unui comunicat emis de Poliția de Frontieră Română.

De la bordul unei aeronave sosite din Luton s-au prezentat un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, în vârstă de 38, respectiv 40 de ani.

După efectuarea formalităților de frontieră, cei doi s-au îndreptat către culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Având suspiciuni, cele două echipe comune au efectuat controale asupra celor doi. În urma verificărilor, a fost descoperită, ascunsă și nedeclarată, suma totală de 35.770 de lire sterline.

Întrucât suma depășea plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută și nu fusese declarată, banii au fost reținuți, iar cele două persoane au fost sancționate contravențional. Fiecare dintre cei doi a primit o amendă în valoare de 3.000 de lei.