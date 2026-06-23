Potrivit acestuia, România nu are nevoie doar de un guvern care să întrunească susţinerea majorităţii parlamentare, ci mai ales are nevoie de o direcţie clară.

"Oamenii se aşteaptă să tăiem din privilegii, să tăiem cheltuielile statului şi deficitul, să debirocratizăm radical, ca să crească antreprenoriatul, să digitalizăm şi să transparentizăm administraţia publică, să facem reforme în toate instituţiile de control, inclusiv de mediu, şi să rămânem pe o cale clar asumată, europeană. Toate aceste lucruri, credem noi, în acest moment, nu sunt posibile cu un PSD la guvernare care, evident, nu mai are încrederea românilor. De aceea, i-am spus preşedintelui că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD", a transmis Dominic Fritz (foto, dreapta), la Palatul Cotroceni, după consultările cu şeful statului.

Fritz: „Nu ne este teamă de alegeri anticipate”

El a reiterat că Uniunea Salvaţi România este dispusă să facă parte dintr-un guvern minoritar, alături de PNL şi UDMR, invocând în acest sens prestaţia miniştrilor USR.

"Suntem gata să discutăm în ce condiţii un astfel de guvern minoritar ar putea să fie susţinut şi de PSD. Credem că Parlamentul actual cu greu mai poate fi descris ca un parlament care oglindeşte toate preferinţele românilor. Tocmai de aceea nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România. Dar evident că vedem şi noi că acest lucru este puţin probabil şi tocmai de aceea suntem gata să ne asumăm responsabilitatea într-un guvern minoritar", a adăugat liderul USR.