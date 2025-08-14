Surse. Bolojan: ”Va fi o ușurare pentru mine să nu mai fiu premier”. Nu mai sunt bani pentru toate investițiile. Ce urmează

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis primarilor că România nu mai are bani pentru toate investițiile începute și este nevoită să le suspende pe cele în stadiu incipient, pentru a nu intra la toamnă în incapacitate de plată, potrivit unor surse politice.

Ilie Bolojan le-a transmis primarilor din Asociația Municipiilor din România (AMR) că statul nu mai are suficienți bani pentru a continua investițiile începute în ultimii ani și este nevoit să le suspende pe cele aflate în stadiu incipient, au declarat pentru Știrile Pro TV surse politice prezente la discuții.

Rezilierea acestor contracte din PNRR, programul Anghel Saligny, ale Companiei Naționale de Investiții, cele din Transporturi, Sănătate și alte linii de finanțare va păstra la bugetul de stat zeci de miliarde de lei, prin care România va evita intrarea în incapacitate de plată la toamnă, a precizat premierul.

Iată și cum sună mesajul transmis miercuri seara de Bolojan primarilor:

”Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări:

1. România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractările pe POR și pe celelalte linii de finanțare.

2. Comisia Europeană ne-a condiționat, pe bună dreptate, să reziliem unilateral toate contractele care nu au lucrările începute. Altfel, ne-am agrava și mai mult situația.

3. O bună parte din contractele inițial cuprinse în PNRR, nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare. De ce? Pentru că nu avem aprobare decât pentru jumătate din componenta de împrumut, datorită deficitului enorm și a problemelor proiectelor (licitații neconforme, lucrări ce nu pot fi terminate etc.)

4. Pe Valul Renovării (linie de finanțare din cadrul PNRR – n.red.) sunt semnate contracte de finanțare de 32 de miliarde lei, din care 11 miliarde supracontractare.

5. Contractele de finanțare care nu au contractele de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral. Reprezintă puțin peste 5 miliarde lei. Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm”.

Mai departe, premierul arată ce contracte vor continua să fie finanțate și care vor fi reziliate, cu precizarea că toate aceste date erau cunoscute încă de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană.

”Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier”

Și cu o constatare personală, pe fondul acestor tăieri de zeci de miliarde, sub amenințarea spectrului incapacității de plată: ”Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier”.

”6. Contractele semnate, aflate într-un stadiu de peste 30 %, se vor continua și finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR.

7. Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza. Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern.

Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonăm investiții în alte sectoare.

8. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană. Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție.

9. Dacă nu luăm aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute.

10. Având în vedere situația dificilă în care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”.

Preacord cu Comisia Europeană pentru proiectele PNRR care vor fi păstrate

Informațiile transmise de Bolojan primarilor au fost parțial reluate joi și de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, după ședința de Guvern.

”Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu doar că nu se opreşte, ci se accelerează cu această ocazie”, întrucât există ”un preacord cu Comisia Europeană pentru a aduce claritate inclusiv în spaţiul public şi în relaţia între autorităţile publice, cu privire la ce proiecte rămân în PNRR”.

”Am adoptat Memorandumul care confirmă în şedinţă de Guvern rezultatele acestui preacord. Noua alocare agreată Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil 13,56 miliarde de euro şi 8,06 miliarde euro împrumuturi.

Vă spuneam că această securizare integrală a componentei de granturi a fost unul din obiectivele principale de negociere”, a mai declarat ministrul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













