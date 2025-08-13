Ilie Bolojan: Proiectul privind Pilonul 2 de pensii nu este abandonat. Va fi discutat din nou în Guvern

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind Pilonul 2 de pensii nu a fost abandonat, iar discuţiile despre acesta vor fi reluate săptămâna viitoare în Guvern.

Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi 24 dacă proiectul privind Pilonul 2 de pensii este abandonat complet sau se va relua discuţia altă dată pe această temă.

"Proiectul care a apărut pe agenda publică săptămâna trecută nu este abandonat. Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern. Este un proiect de lege pe care dacă îl vom aproba va fi trimis în dezbaterea parlamentară. Trebuie să recunoaştem că el a născut foarte multe discuţii legitime în spaţiul public, pe de o parte pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat. ASF, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro şi contra, şi fără criticile care sunt inerente la acest tip de proiecte, l-a trimis pur şi simplu în Guvern şi ne-am trezit cu o zi înainte cu el publicat pe ordinea de zi şi atunci am luat decizia să îl amânăm şi să îl analizăm într-o primă citire. El are un impact asupra unui important număr de români, nefiind nici explicat foarte bine, nefiind nici înţeles, s-a perceput că Guvernul confiscă banii dintr-o parte din pensii, că Guvernul nu-ţi permite să-ţi foloseşti această mică acumulare pe care o ai aşa cum ai dori tu", a precizat premierul.

El a mai spus că săptămâna viitoare va fi o nouă dezbatere organizată la Ministerul Muncii pe acest subiect.

"Acum trebuie să discutăm deschis. Se pune întrebarea de ce nu l-am promovat de 17 ani şi l-am aruncat acum. Există o explicaţie şi aici, şi anume faptul că noi ca ţară luptăm şi intenţionăm să intrăm într-un club de ţări în care dacă am intra, în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, ratingul nostru ca ţară s-ar îmbunătăţi, ceea ce, de exemplu, ar însemna o atractivitate mai mare pentru investitori, ar însemna nişte costuri de dobânzi mai mici şi, în general, o certificare că România este pe un drum bun economic şi instituţional. Şi atunci avem un termen până la începutul lunii septembrie ca acest proiect să fie trimis în Parlament pentru dezbatere parlamentară, întrucât există o evaluare în toamna acestui an la una dintre comisiile unde trebuie să obţinem evaluarea şi pe acest domeniu al competitivităţii", a afirmat Bolojan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













