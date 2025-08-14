Dragoș Pîslaru: Implementarea PNRR nu se oprește, România a semnat un acord cu CE. Ce se întâmplă cu finanțarea autostrăzilor

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmis, joi, că PNRR nu se opreşte și că Guvernul a adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană.

„Vreau să spun din capul locului, pentru că este foarte important de subliniat, că astăzi mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care nu doar că nu se opreşte, ci se accelerează cu această ocazie”, a declarant ministrul Dragoş Pîslaru, în conferinţa de Guvern după şedinţa de Guvern.

Ptrivit acestuia, există un preacord cu Comisia Europeană pentru a aduce claritate inclusiv în spaţiu public şi în relaţia între autorităţile publice cu privire la ce rămâne în PNRR.

„Astăzi, iată, am adoptat Memorandumul care confirmă în şedinţă de Guvern rezultatele acestui preacord. Noua alocare agreată Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil 13,56 miliarde de euro şi 8,06 miliarde euro împrumuturi. Vă spuneam că această securizare integrală a componentei de granturi a fost unul din obiectivele principale de negociere”, a mai declarat ministrul.

Împrumuturile pentru co-finanțarea proiectelor PNRR, limitate pentru a nu crește deficitul

„Aşa cum vă puteţi da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit şi pentru acest motiv ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta împrimuturi. Ceea ce am adoptat în Memorandum este lista integrală a investiţiilor şi a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, în luna septembrie, ca urmarea schimbulor oficiale de documente, Comisia Europeană urmează să aprobe noua versiune renegociată, iar pe data de 20 octombrie, în şedinţa ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală.

„Memorandumul serveşte ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu”, adăugat ministrul.

Ministrul explică faptul că se va trece la o monitorizare transparentă : „Vom avea un tablou de bord pe care Ministerul Investiţiei şi Proiectele Europene îl va lucra împreună cu ministerile de linie, astfel încât, repet, în luna septembrie vom avea o vizibilitate foarte clară pe stadiul de implementare al fiecăruia dintre proiectele rămase, pentru ca în acest an de zile pe care îl avem, până în august 2026, să transformăm PNRR-ul într-o poveste de succes”.

Guvernul caută soluții pentru finanțarea autostrăzilor

Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, ce autostrăzi sunt scoase din PNRR şi ce se întâmplă cu autostrănile unde sunt înregistrate întârzieri.

„Unul din lucrurile pe care le veţi regăsi în această ordonanţă este un articol pregătit de Ministerul Transporturilor în acord cu Ministerul Finanţelor Publice tocmai pe procedura de plată accelerată pentru zona de autostrăzi. Cu alte cuvinte, vă dau astăzi o veste bună pe care o veţi vedea în documentul pe care îl vom adopta săptămâna viitoare că acele suspenderi temporare din lipsă de lichidităţi pe care le-am mai văzut în spaţiu public vor înceta în condiţiile în care s-au găsit aceste norme să accelereze practic acest tip de finanţare”, a răspuns ministrul.

Potrivit acestuia, pentru segmentele de autostradă Focşani-Bacău şi două loturi din Bacău-Paşcani 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi, deci fonduri nerambursabile, vor fi alocate pentru aceste componente.

„Termenele de livrare pentru cele două secţiuni, Focşan-Bacău şi Bacău-Paşcani, de altfel, fiind înainte de august 2026, stau foarte bine şi odată ce deblocăm fluxurile financiare, nu există motive de îngrijorare adiţional”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, pentru restul segmentelor care erau iniţial în PNRR şi care din raţiuni de achiziţii publice, mai ales, nu au avansat se caută soluţii alternative.

„Probabil că aţi văzut deja declaraţia prim ministrului în spaţiu public legat de Programul SAFE, unde am propus ca anumite segmente, acele capete din A8 şi alte elemente care ţin de infrastructura legată de Autostrada Unirii să fie luate în calcul. Evident, aşteptăm acolo răspunsul Comisiei Europene. Şi nu vă ascund faptul că în paralel, pe programul de transport finanţat din coeziune, încercăm să acoperim restul proiectelor de infrastructură feroviară sau de autostrăzi pe care le-am avut iniţial în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a mai explicat ministrul.

Acesta a concluzionat că „punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8”.

”Vestea cea mai bună a zilei de astăzi este că am găsit soluţia la nivel legislativ pentru accelerarea plăţilor care rămăseseră oarecum restante sau întârziate pe partea de A7. Iar despre alocarea tocmai v-am confirmat că o avem pe fonduri nerambursabile”, a mai declarat Păslaru.

