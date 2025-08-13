Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată

13-08-2025 | 22:18
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.

Mihaela Ivăncică

”Acest pachet 2, dat fiind complexitatea lui, dat fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere, în termeni reali, şi eu sper că cel mai târziu până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care e adevărat că le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat. Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situaţia în care nu am conştientizat practic situaţia dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp. Nu mai avem bani să finanţăm cu sume atât de mari toate autorităţile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanţare şi trebuie să avem autorităţi locale mai eficiente, aceasta este realitatea, orice s-ar spune”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

Fără pachetul 2, România riscă o fundătură economică

El a spus că, dacă acest al doilea pachet de măsuri nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.

”Noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie, pentru că şi atunci au fost companiile de rating şi a fost o inflexiune în evaluarea României, dar dacă nu adoptăm acest pachet, din nou vom ajunge în situaţia în care vom intra într-o fundătură. Aici, ce trebuie să facem? Degeaba ai crescut nişte taxe, dacă nu acoperi găurile negre care sunt în economie, degeaba ai făcut un singur pas, dacă n-ai făcut toţi paşii necesari ca să treci această punte a dificultăţilor. Şi eu am încredere şi fac în fiecare zi tot ceea ce ţine de mine şi colegii mei pentru a trece România prin această perioadă dificilă şi am încredere că, dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, care se văd evident din orice analiză economică că trebuie făcute, vom trece România prin această situaţie dificilă”, a adăugat prim-ministrul.

El a subliniat că este esențial să fie făcuți toți pașii necesari pentru a depăși această perioadă complicată și a avertizat că, fără continuarea măsurilor, există un risc real de intrare în incapacitate de plată.

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare datorită presiunilor financiare mari pe care le avem. Acum, în această toamnă. Ăsta este adevărul. E un risc foarte mare fără pachetul 2 şi fără alte măsuri complementare pachetului 2 pe care trebuie să le luăm în continuare, riscul ca în toamnă, de exemplu, când există o evaluare, în octombrie, la Consiliul Miniştrilor de Finanţe, să fie negativă pentru România este destul de mare şi eu cât timp sunt premier încerc să fac tot ceea ce ţine de mine pentru a evita situaţii de genul acesta. Şi voi face tot ce este posibil să-i convin pe toţi colegii să mergem înainte”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 13-08-2025 22:18

