Bugetul, strivit de plata datoriei publice: doar dobânzile vor costa 10 miliarde de euro. Soluția propusă de Bolojan

Stiri Economice
13-08-2025 | 21:58
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Mălina Norocea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, până la finalul acestui an, România va plăti peste 10 miliarde de euro doar pentru dobânzile aferente împrumuturilor contractate.

 

autor
Vlad Dobrea

„Împrumuturile ne costă foarte mult și anul acesta, doar dobânzile pe care le va achita România vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro. Asta e o direcție pe care n-avem ce să facem, nu sunt măsuri pe care le ia guvernul cu inima deschisă, dar nu există altă posibilitate pentru a corecta ceea ce s-a acumulat negativ”, a spus Bolojan la Digi24. 

Investițiile – motorul creșterii economice, dar și o provocare

Șeful Guvernului a subliniat că investițiile sunt esențiale pentru susținerea creșterii economice și dezvoltarea României. Acestea includ:

- investiții finanțate din fonduri europene și bani publici

- investiții private, care completează efortul de dezvoltare

Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”provocările” privind investiţiile în această perioadă sunt legate de faptul că au fost contractate din fonduri publice naţionale, cheltuieli pentru care nu există fonduri.

El spunând că investiţiile făcute din aceste fonduri vor încetini.

Bolojan susţine că partea cea mai mare a bugetului pentru investiţii este alocată cofinanţării proiectelor din fonduri europene, pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente acestor proiecte.

”Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă, pentru că am contractat în anii trecuţi lucrări în nişte valori foarte mari, pe care nu le mai putem susţine în ritmul care s-ar dori şi atunci o parte din aceste investiţii, începute deja, dar pentru care, trebuind să asigurăm o finanţare exclusiv din bugetele naţionale, nu le mai putem asigura, vor încetini”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24, miercuri seară.

Premierul a explicat că este vorba despre investiţii pentru care plăţile vor fi eşalonate în următorii ani.

Ilie Bolojan a arătat că şi proiectele finanţate din fonduri europene, dar care includ şi cheltuieli neeligibile, respectiv fonduri alocate de la bugetul de stat, necesită sume importante şi reprezintă, de asemenea, ”o provocare”.

”Cea mai mare parte a bugetului pe care noi îl avem pentru investiţii se duce pentru cofinanţarea acestor proiecte. Acestea sunt provocările în această perioadă”, a adăugat Bolojan.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: buget, investitii, dobanzi, ilie bolojan,

Dată publicare: 13-08-2025 21:58

