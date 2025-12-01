Mesajul transmis de Aleksandr Lukașenko, cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin, de Ziua Națională a României

01-12-2025 | 15:24
putin
IMAGO

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin, a transmis un mesaj de felicitare de Ziua Națională a României.

Adrian Popovici

„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este unul dintre cele mai importante momente din istoria României, marcând finalul unui drum lung și dificil spre crearea unui stat unitar și independent. Visul de secole al unei țări libere pentru toți românii a devenit realitate”, se arată în mesajul prezentat de agenția BelTA.

Lukașenko afirmă că, datorită „muncii rodnice, patriotismului și atașamentului față de valorile spirituale și familiale”, România și-a câștigat „un loc meritat pe scena internațională”. În același timp, subliniază șeful statului belarus, într-o lume marcată de globalizare, schimbări rapide și incertitudine, „este important să nu ne pierdem rădăcinile, identitatea și tradițiile”.

El adaugă că Minsk „apreciază experiența pozitivă a cooperării cu Bucureștiul” și că Belarus este deschisă continuării dezvoltării relațiilor bilaterale, în convingerea că „numai pe baza respectului reciproc și a dialogului constructiv poate fi construită o pace durabilă și un viitor fericit”.

În încheiere, președintele Belarusului urează românilor „prosperitate, bucurie și armonie”.

