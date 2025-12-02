PRO TV, lider detașat de audiență de 1 Decembrie. Milioane de români au urmărit programele speciale de Ziua Națională

02-12-2025 | 19:56
Și în acest an, de 1 Decembrie, mulți români au sărbătorit Ziua Națională alături de noi.

Știrile PRO TV

Programele speciale au ținut milioane de telespectatori în fața televizoarelor, iar emisiunile și ştirile difuzate la ProTV au înregistrat cele mai bune audiențe, la diferențe mari față de posturile concurente.

Pentru fidelitatea dumneavoastră, vă mulțumim!

1 Decembrie a început la PRO TV cu o ediție maraton a Știrilor, care a durat 7 ore şi a fost dedicată oamenilor care fac cinste României.

A fost transmisă inclusiv parada militară de la Arcul de Triumf. Programul a fost lider absolut de audiență în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu 4,5 puncte de rating și 28,5% cotă de piață, dublu față de postul de pe locul secund.

În minutul de vârf, la 11:29, peste 1 milion de români urmăreau ediția specială.

De la ora 14:00, „Zi de bine, România!”, a purtat publicul prin țară și dincolo de granițe, timp de patru ore. Emisiunea a înregistrat 4,3 puncte de rating și 20% share, în timp ce concurența a rămas la o distanță considerabilă.

Sărbătoarea a continuat cu o ediție specială - „Batem Palma!”, difuzată la ora 18:00. Show-ul a strâns 6.8 puncte de rating și 23.2% cotă de piață și a depășit din nou competitorii.

A urmat momentul simbolic al serii când Andreea Esca a salutat pentru a 30-a oară telespectatorii de 1 decembrie. Jurnalul a fost urmărit de 1.6 milioane de oameni și a atins un vârf de 1.8 milioane la 19:44, cu 9,4 puncte de rating și 28,2% cotă de piață.

Seara s-a încheiat cu gala aniversară „Tu ești România!”. 10 români care schimbă lumea prin pasiune și curaj au emoționat a strâns peste 1,5 milioane de telespectatori în fața ecranelor. Programul a înregistrat 7.3 puncte de rating și 25,2% share.

Și în online momentele difuzate ieri au fost apreciate de oameni. Doar mesajul de deschidere rostit de Andreea Esca la jurnalul de la ora 19 a strâns peste 1 milion de vizualizări pe o rețea de socializare în mai puțin de 24 de ore.

Pentru toate acestea, vă mulțumim!

Sursa: Pro TV

