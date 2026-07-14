Parada de Ziua Națională a Franței poate fi urmărită LIVE pe Știrile ProTV.ro.

Anul acesta, spectacolul a fost organizat cu o zi mai devreme, pentru că se împlinesc 10 ani de la atentatul de la Nisa, în care 86 de oameni au murit. În miez de noapte, cerul Parisului a fost luminat de un impresionant spectacol cu drone și artificii.

Corespondent Știrile ProTV: „Parisul este în sărbătoare dar sunt măsuri stricte de securitate în zonele unde au loc evenimentele dedicate zilei naționale. Sunt jandarmi și polițiști la fiecare pas iar circulația și accesul sunt restricționate temporar. În perimetrele unde au loc festivitățile, oamenii s-au adunat cu mult timp înainte pentru a fi siguri ca prind un loc cât mai bun. Deși totul este gratuit, sunt zone unde oamenii trebuie să treacă prin filtre de securitate iar accesul este permis doar pe baza unui QR code”.

Anul acesta, focul de artificii a fost organizat cu o zi mai devreme, pentru că astăzi se împlinesc 10 ani de la atentatul de la Nisa. Pe 14 iulie 2016, un camion a intrat cu viteză în mulțimea adunată pentru festivitățile de Ziua Națională. 86 de oameni au murit și alți 450 au fost răniți.

La parada militară de astăzi de pe Champs Elysees, va participa și un detașament din cadrul Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul.

Nicușor Dan, președintele României: „Este un mesaj de unitate, iar din partea României față de Franțae cu atat mai simbolic pentru că este o țară care de-a lungul istoriei ne-a ajutat în multe momente importante.”

Evenimentul marchează asaltul asupra Bastiliei din 1789, momentul care a declanșat Revoluția Franceză și a dus la prăbușirea monarhiei.

Corespondent Știrile ProTV: „Mă aflu pe Champs-Élysées, la câteva sute de metri distanță de Arcul de Triumf. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Manifestațiile vor începe la ora 10:00 și vor fi deschise de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Se anunță o paradă grandioasă. Are și o temă în acest an: trezirea strategică a Europei. Nu este greu de înțeles acest nume. Franța vrea să demonstreze că Uniunea Europeană este unită și că își poate face față împreună provocărilor militare și de securitate pe care le avem cu toții în această perioadă.

14 iulie este o zi importantă pentru Franța. În 1789 a fost căderea Bastiliei și momentul care a marcat începutul Revoluției Franceze, care ne-a dat valorile: libertate, egalitate, fraternitate. Aceste cuvinte le-am văzut aseară scrise pe cerul Parisului cu drone. Așadar, tehnologia a fost prezentă aici, la Paris. După cum vă spuneam, parada va începe la ora 10:00. Forțe impresionante vor fi în acest an: 80 de avioane, 33 de elicoptere. Pe jos vor defila aproape 7.000 de femei și de bărbați. Coloana motorizată va reuni 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, iar Garda Republicană va participa cu 193 de cai.

La manifestații va fi prezent și președintele României, Nicușor Dan. El a venit încă de ieri pentru a participa la Coaliția de Voință. Este acea coaliție care, prin sprijin consolidat, sprijină Ucraina. El va fi prezent, așadar, astăzi, aici, pe Champs-Élysées, în tribuna oficială. De altfel, toate statele membre care au participat la Coaliția de Voință vor avea astăzi la defilare detașamente de militari. Din partea României va defila un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” și va fi chiar în deschiderea paradei. Noi vă vom ține la curent cu ce se va întâmpla aici”.