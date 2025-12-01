Nicuşor Dan: Astăzi m-au impresionat bucuria şi numărul mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei

1 decembrie
01-12-2025 | 18:05
parada 1 decembrie
Inquam Photos / Octav Ganea & George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei”.

autor
Mihaela Ivăncică

„Ziua Naţională este, înainte de toate, o sărbătoare a oamenilor. Astăzi, la Arcul de Triumf, m-au impresionat bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei. În fiecare privire am văzut respect pentru valorile noastre, pentru istoria noastră şi pentru simbolurile care ne ţin uniţi”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este „deopotrivă şi sărbătoarea românilor de pretutindeni”.

„Am avut onoarea de a mă întâlni online cu câteva sute dintre cei aflaţi în diaspora şi m-a emoţionat cât de profund sunt legaţi de casă, de familie şi de tot ceea ce înseamnă România. Ştiu că statul român are încă multe de îmbunătăţit pentru ei, de la accesul copiilor la cursuri de limba română, până la sprijinul acordat în obţinerea cetăţeniei în ţările în care trăiesc. Aceste lucruri nu trebuie doar afirmate, ci făcute”, afirmă Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, parada de ziua nationala
Ce a făcut Nicușor Dan la finalul paradei militare. Președintele a fost însoțit de membrii Guvernului la eveniment. VIDEO

Preşedintele mai spune că şi-ar dori ca „mulţi dintre ei să găsească drumul înapoi spre ţară”, iar cei care rămân peste hotare „să ne fie alături cu experienţa şi cunoştinţele pe care le-au dobândit prin muncă şi perseverenţă”.

„La mulţi ani, dragi români, oriunde v-aţi afla! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, încheie preşedintele Nicuşor Dan mesajul transmis românilor pe Facebook.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 01-12-2025 18:05

