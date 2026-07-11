Militarii români participă în aceste zile la programul de pregătire organizat de autoritățile franceze pentru ceremonia militară care are loc pe 14 iulie.

Ultima participare a militarilor brigăzii la parada militară de Ziua Națională a Franței a avut loc în 2022. La rândul lor, militarii francezi au fost prezenți în ultimii ani la Parada Militară Națională organizată la București cu ocazia Zilei Naționale a României, în semn al cooperării strânse dintre forțele armate ale celor două state.

„Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării reprezintă unul dintre pilonii Parteneriatului Strategic dintre cele douǎ state. Franța este națiunea-cadru a Grupului de Luptă NATO desfășurat la Cincu, având o contribuție esențială la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al Alianței. Totodată, colaborarea româno-francezǎ are o tradiție îndelungată în domeniul industriei aeronautice, prin parteneriatul dintre Airbus Helicopters și IAR Ghimbav, iar în prezent este consolidată prin proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE. Acestea includ achiziția în comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană MISTRAL, precum și programele privind elicopterele multirol H225M și radarele produse de compania Thales, proiecte care contribuie atât la modernizarea capabilităților Armatei României, cât și la dezvoltarea industriei naționale de apărare prin transfer de tehnologie și implicarea operatorilor economici din România”, a transmis Ministerul Apărării.

Prezența detașamentului românesc la ceremonia dedicată Zilei Naționale a Republicii Franceze reprezintă o expresie a nivelului excelent al relațiilor dintre România și Franța și reconfirmă angajamentul comun pentru consolidarea securității în cadrul NATO și al Uniunii Europene.