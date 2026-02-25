Proiectele merg la Camera Deputaţilor, for decizional.

Potrivit News.ro, plenul Senatului a votat propunerea legislativă vizează instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase" în considerarea statutului său de personalitate sportivă de referință la nivel internațional şi a contribuţiei sale semnificative la dezvoltarea sportului mondial şi la promovarea imaginii României.

De asemenea, senatorii au votat instituirea anului 2026 ca Anul Traian Vuia - inventator român, pionier al aviaţiei la nivel internaţional. „Anul 2026 marchează împlinirea a 120 de ani de la primul succes aviatic al lui Traian Vuia, precum şi primul zbor din istoria omenirii cu un aparat mai greu decât aerul, care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii." , arată iniţiatorii.

Proiectul este semnat de parlamentari de la PNL, PSD, UDMR şi USR.

Un alt proiect de lege adoptat de Senat instituie anul 2026 ca „Anul Grigore Constantin Moisil”, în semn de cinstire a memoriei şi a contribuţiilor deosebite aduse de academicianul Grigore Moisil în domeniul matematicii, informaticii şi al dezvoltării ştiinţei în România.

”Sărbătorirea Anului Grigore Constantin Moisil poate fi organizată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, precum şi de către societatea civilă, persoane fizice şi persoane juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări culturale, educative, cu caracter social sau ştiinţific”, prevede proiectul.