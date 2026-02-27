Dominic Fritz a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, de ce susţine PSD că Ilie Bolojan este premierul USR-ului.

”Mă întreb şi eu, pentru că dacă vă uitaţi la concesiile pe care le-a făcut premierul şi le număraţi, o să fiţi surprinşi că mult mai multe concesii a făcut PSD-ului decât USR-ului De aceea e mai degrabă un joc retoric decât realitate”, a declarat preşedintele USR.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor şi ei nu l-au simţit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliţii, ci a fost premierul mai degrabă al unei formaţiuni, şi aceea nu e PNL-ul, ci e USR-ul. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid, a mai spus Grindeanu.

”Cei care mă cunosc pe mine şi cei care cunosc echipa mea ştiu că reacţionăm extrem de bine la ultimatumuri de acest tip. Cred că e necesar să fac anumite clarificări din perspectiva interviului pe care l-am dat ieri şi care probabil că a generat aceste reacţii din partea PNL şi nu doar din partea PNL. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid”, a spus Sorin Grindeanu, la Constanţa.

”Când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Nu, Bolojan e şi premierul PSD-ului şi al UDMR-ului, chiar şi al PNL-ului. E premierul coaliţiei acesteia şi de aceea fac aceste precizări, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simţit ca fiind premierul unei coaliţii. A fost premierul mai degrabă al unei formaţiuni din această coaliţie şi aia nu e PNL-ul, e USR-ul”, a subliniat Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, joi, celor care îl acuză de populism sau de faptul că are afinităţi mai degrabă cu USR decât cu propriul partid, afirmând că este membru PNL de 30 de ani, ”în timp ce alţii rătăceau prin zona politică”. Preşedintele PNL se descrie drept ”un conservator liberal”, subliniind că ”asta va rămâne întotdeauna” şi mărturiseşte că a încercat să fie un prim-ministru ”responsabil” şi să pună comunitatea înainte de orice.