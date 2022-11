Primele declarații ale lui Ilie Năstase, după ce a fost prins băut la volan. „M-au urmărit până când m-a oprit poliția”

Etilotestul a indicat o alcoolemie sub pragul de la care se întocmește dosar penal, așa că agenții l-au amendat și i-au suspendat carnetul pentru trei luni. În urmă cu patru ani, același Ilie Năstase, a fost încătușat și dus cu forța la Institutul de Medicină Legală, după un incident asemănător.

Ce susține Ilie Năstase



Ilie Năstase: „M-a oprit Poliția și am întrebat: 'De ce m-ați oprit, pentru ce?' Am primit un telefon de la 112 că ați fost la... Cineva v-a pârât, aici, la 112, că ați ieșit dintr-un restaurant unde ați băut. Zic: 'Nu domnule, am fost la o petrecere, unde eu am dat un premiu, la o gală la Hilton și nu am băut'. Eu băusem la prânz două beri. Norocul meu. M-a oprit omul, m-a testat, a ieșit 0,021 cât a ieșit, mi-a zis că e doar o amendă și că-mi ia carnetul, nu știu, o lună sau trei luni, și că am dreptul după 15 zile să mă duc să mai dau o dată, ca să mi-l dea mai repede”.

Potrivit polițiștilor, Ilie Năstase a fost oprit la miezul nopții, iar amenda primită de fostul mare tenismen este de 1.300 de lei. Năstase susține, însă că, înainte de acest moment, a fost hărțuit și urmărit toată ziua de paparazii pe care îi bănuiește că i-au pus agențîi pe urme.

Ilie Năstase: „Deci m-au urmărit până în momentul când m-a oprit poliția. Că le spunea la ăia, la dispecer, vedeți că acum a luat-o spre Charles de Gaulle, vedeți că acum a ajunge la Ambasada Chinei și acolo m-a oprit. Am sunat la doamna dispecer de acolo și am întrebat dacă poate să-mi spună cine sau de pe ce număr a sunat. A zis că nu, că e confidențial. Zic doamnă v-a sunat cineva că era grav, muream eu sau ce? Știu că se sună la 112 doar de urgență”.

Fostul număr 1 în tenisul mondial spune că toată povestea l-a rănit și că ar vrea să se retragă undeva până îi trece supărarea.

Ilie Năstase: „Plec, până la urmă, mă duc în altă parte, să treacă durerea asta, pentru că e durere. E urât. Acum trebuie să mă justific eu pentru niște declarații false a unora? Dincolo, în Occident, vin ei cu dovezile, uite domnule ce a făcut Năstase, l-am văzut, l-am fotografiat, a băut trei sticle de bere, trei sticle de vin”.

În mai 2018, tot în același loc, agenții de la Rutieră l-au oprit în trafic pe Ilie Năstase pentru a-i testa alcoolemia. Pentru că a refuzat, au fost nevoiți să-l încătușeze ca să-l ducă la INML pentru recoltarea de probe biologice. Năstase a refuzat și asta, așa că procurorii l-au trimis în fața judecătorilor.

În februarie 2019, Ilie Năstase a fost condamnat definitiv la nouă luni și zece zile de închisoare cu suspendare pentru scandalul provocat. Judecătorii Curții de Apel București i-au interzis atunci să mai conducă timp de doi ani orice vehicul pentru care ar avea nevoie de permis.

