Ce pensie încasează Ilie Năstase după recalculare. „Înseamnă că atât merit”

Fostul mare sportiv, în vârstă de 78 de ani, a ieșit la pensie cu gradul de locotenent-colonel.

„1435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei”, a declarat Ilie Năstase pentru Sportpesurse.ro.

„Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1435 de lei.

Nici mai mult, nici mai puțin! Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nicio treabă cu poștașul pe partea asta. E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară. La superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata vreunor drepturi financiare.

Ce mai încolo și încoace, sunt un general cu o pensie de 1.435. Înseamnă că atât merit!”, și-a explicat el propria situație.

Din 4,6 milioane de pensionari, aproximativ 80% au avut parte de o mărire a pensiei. Cele mai multe au crescut cu sume cuprinse între un leu și 500 de lei. În prezent, pensiile se impozitează cu 10% din suma care depășeste 2.000 de lei.

