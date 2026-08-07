În cadrul reuniunii, Executivul ar urma să aprobe un proiect de hotărâre prin care se stabilesc regulile de aplicare a măsurilor de reducere a consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori industriali.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că vineri, 7 august, urmează să aibă loc o ședință extraordinară de guvern în care va fi aprobată o hotărâre prin care compania Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice, va fi autorizată să aplice normativul de limitare a consumului în Sistemul Energetic Național.

„Așa cum am spus, mâine va fi o ședință extraordinară în care vom aproba o nouă hotărâre prin care autorizăm Transelectrica, în calitate de operator de transport, să pună în aplicare acest normativ de limitări ale consumului în Sistemul Energetic Național”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, eventualele limitări vor fi aplicate de Transelectrica la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, iar consumatorii vizați vor fi anunțați cu 24 de ore înainte.

„Dânșii vor aplica aceste limitări, dacă va fi cazul, la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, cu o notificare, așa cum am spus, de 24 de ore în prealabil”, a mai spus premierul demis.

”Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții – subliniez – pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți. Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați – deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri dimineață că a constatat o reducere a consumului de energie în orele de seară, în această săptămână, cu 200-300 megawaţi, comparativ cu o zi normală din anii trecuţi.

Criza energetică ar mai putea dura chiar și 2 săptămâni

"Le mulţumesc românilor pentru că au înţeles că împreună, cu mici eforturi, putem trece cu bine peste această perioadă", a transmis premierul interimar.

"Adică faţă de 7.700-8.000 megawaţi, cât am consumat într-o zi normală anul trecut, acum avem consumuri de 7.300-7.500-7.700 megawaţi, deci 200-300 megawaţi în minus, ceea ce este foarte important", a adăugat Bolojan.

Premierul demis a insistat joi asupra faptului că menținerea unor consumuri reduse, mai ales pe timpul serii, rămâne esențială pentru a evita măsuri mai severe, precum limitarea consumului sau deconectarea manuală a unor consumatori industriali.

„Menținerea unor consumuri cât mai reduse, normele de seară, este un element de bază pentru ca sistemul național energetic să funcționeze în condiții bune și să nu ajungem la aceste măsuri de limitare a consumurilor sau de decuplare manuală a unor consumatori industriali”, a spus Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, situația dificilă din sectorul energetic nu s-a încheiat și ar putea continua pentru o perioadă de timp nedeterminată, dar estimată la câteva zile, posibil una sau chiar două săptămâni.

„Va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă, cât și de importuri”, a explicat premierul.