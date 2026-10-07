Eric ezită să vândă vila în care locuiește de 23 de ani, de teamă că valoarea acesteia ar putea scădea din cauza fenomenelor meteo extreme. Piața imobiliară locală rămâne solidă, însă astfel de riscuri ar putea afecta, pe termen lung, prețul anumitor proprietăți, recunosc specialiștii, potrivit Le Figaro Immobilier.

„Între incendii și caniculă, vara a fost deosebit de dificilă.” Eric, proprietar în Carcès, în departamentul Var, încearcă să își revină după un sezon dificil. „Mi-e teamă că aceasta va deveni noua normalitate”, spune el îngrijorat.

Între ce scenarii are de ales

Când și-a construit casa de 167 de metri pătrați, în 2003, acest profesor nu și-ar fi imaginat că, 23 de ani mai târziu, se va confrunta cu o alegere atât de dificilă, provocată de teama că locuința s-ar putea devaloriza din cauza riscurilor climatice: să o vândă cât mai repede sau să rămână acolo până la pensionare, planificată peste șase ani.

Inițial, Eric își imagina că va îmbătrâni în această casă construită pe un teren de 3.000 de metri pătrați, mărginit de măslini, unde și-a văzut crescând cele două fiice. „Sunt împărțit între dorința de a vinde și cea de a rămâne, pentru că acest loc înseamnă foarte mult pentru mine”, explică bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani.

Aproximativ 6.000 de hectare au fost afectate de incendii, iar peste 1.300 de proprietăți au fost cuprinse de flăcări. Potrivit raportului Centrului Național pentru Proprietatea Forestieră (CNPF), departamentul Var a fost cel mai afectat din regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur de incendiile din vara anului 2026.

Flăcările s-au apropiat amenințător de locuința bărbatului

Nu este pentru prima dată când flăcările fac ravagii în această zonă. În acest an însă, incendiile au ajuns la mai puțin de șase kilometri de proprietatea lui Eric. „A fost impresionant. Cenușa a ajuns până pe terenul meu. Noaptea a fost înfricoșător. Mă gândesc mereu că, într-o zi, s-ar putea întâmpla și aici.”

Proprietarul știe că este înconjurat de păduri, inclusiv de pini și ienupări. „Sunt plante care ard foarte ușor”, spune el.

Vara aceasta a fost marcată și de valuri de căldură deosebit de intense. „Este greu să nu poți face mare lucru. Chiar și seara era imposibil să ieși la alergat.”

Principala sa teamă este acum că incendiile și valurile de căldură se vor intensifica în următorii ani, determinându-i pe vecinii săi să părăsească regiunea și, în cele din urmă, ducând la scăderea valorii casei sale.

Cât a investit în teren și casă

De aceea, ia în calcul să vândă acum și să închirieze un apartament în apropierea locului de muncă. „Mă gândesc la fiicele mele. Dacă locuința mea își pierde prea mult din valoare, nu voi mai putea să le las mare lucru.”

În total, Eric a investit aproximativ 200.000 de euro în teren și casă. La momentul divorțului, în 2011, un agent imobiliar a evaluat proprietatea la 350.000 de euro.

Acum, Eric ia în calcul împărțirea terenului în două. Potrivit unei estimări realizate pe baza prețurilor publicate de Figaro Immobilier, casa, împreună cu jumătate din teren, ar valora aproximativ 445.000 de euro. A doua parcelă, cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați, ar putea fi vândută cu aproximativ 150.000 de euro, potrivit aceleiași estimări.

„Cred că este legitim să își pună aceste întrebări, dar este prea devreme pentru a trage concluzii”, spune Ronan Saizou, notar în cadrul Camerei Notarilor din Var. „Soarele atrage întotdeauna cumpărători. Poate că, într-o zi, oamenii vor începe să fugă de el, dar nu s-a ajuns încă acolo.”

Cumpărătorii ar putea deveni mai prudenți

Alexandre Lopez, agent imobiliar în Var, este de aceeași părere și spune că regiunea Haut-Var rămâne o piață dinamică, căutată de turiști și cumpărători străini. „Când le explicăm că au fost incendii în zonă, fac legătura, pentru că evenimentul a fost intens mediatizat. Dar acest lucru nu le schimbă planurile de cumpărare.”

Totuși, dacă seceta și incendiile se vor repeta, cumpărătorii ar putea deveni mai atenți la riscurile din zonă. Notarul recomandă prudență, în special în cazul proprietăților din apropierea zonelor afectate de incendii.

O eventuală devalorizare nu poate fi exclusă, însă impactul diferă de la o proprietate la alta. „Evident, dacă terenul a ars, casa își va pierde din valoare. Dar impactul asupra unei proprietăți aflate la 500 de metri de zona afectată, care nu a fost atinsă de flăcări și a cărei priveliște a rămas neafectată, va fi diferit. Depinde cu adevărat de fiecare caz în parte”, explică Alexandre Lopez.

Dacă va decide să vândă, Éric vrea să rămână în regiune, dar să se mute în zona montană din Alpes-de-Haute-Provence, unde locuiește partenera sa.