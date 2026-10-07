Premierul francez acuză extrema stângă de incitare la violențe pentru a provoca haos înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2027.

Pe de altă parte, ministrul francez de interne a anunțat că polițiștii nu vor mai folosi grenade asurzitoare la manifestațiile liceenilor care degenerează în violențe.

Anunțul vine după ce președintele Macron a pledat pentru un plus de empatie și spirit pedagogic în gestionarea protestelor.

Începute în Saint-Denis, una dintre suburbiile defavorizate ale Parisului, protestele s-au extins în toată Franta. Elevii cer condiții mai bune în sălile de clase, mai mulți profesori, un orar mai puțin încărcat și revizuirea sau chiar eliminarea platformei de înscriere în învățământul superior.

Jamie Smith-Maillet, jurnalist francez: ”Trebuie spus că multe dintre aceste nemulțumiri mocneau încă de dinainte de vară, mai exact din perioada examenelor din lunile mai și iunie, când liceenii au fost nevoiți să îndure temperaturi extreme în clădiri încinse”.

Unii liceeni au incendiat pubele, au distrus școli și stații de autobuz și au atacat forțele de ordine, care au ripostat cu bastoane, gaze lacrimogene și proiectile de dispersare. Poliţiei i se reproşează folosirea excesivă a forței.

Bally Bagayoko, primar Saint-Denis: ”Adresez un apel poliției să nu mai atace orbește, să dea dovadă de discernământ. Toate astea se întâmplă pentru că acești copii au altă culoare a pielii. Este revoltător. Responsabilitatea revine în primul rând președintelui Republicii și ministrului de interne. Ei trebuie să ceară dezescaladare și, mai ales, să anunțe deschiderea negocierilor cu elevii și studenții”.

Sebastien Lecornu, prim-ministru: ”Utilizarea disproporționată a forței nu este intenționată, așa cum susține „Franța nesupusă”. A doua minciună este afirmația că poliția ar fi rasistă.„Violența polițienească" ar implica existența unor directive politice vizând represiunea”.

Şeful guvernului a acuzat stanga radicală, condusă de Jean-Luc Melenchon, că instigă la tulburări.

Lecornu: ”Situația este suficient de gravă și fără ca o clasă politică lașă să alimenteze tensiunile pentru a instiga la violență în scopuri electorale. Violența face parte din agenda voastră politică de a arunca țara în haos!”

Luni după amiază, mulțimea a început să scandeze "Mélenchon Présedinte" în momentul în care acesta a apărut printre manifestanții din Place de la République.

Jamie Smith-Maillet: ”Sondajele recente indică faptul că aproximativ 40% dintre alegătorii tineri tind să susțină partidele de stânga și pe cele de extremă stânga; cu toate acestea, la nivelul întregii Frânte, partidul de extremă dreaptă „Reunirea Națională", condus de Marine Le Pen, este cotat cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile de anul viitor”.

Pe de altă parte, președintele Emmanuel Macron se apropie de sfârșitul mandatului, ceea ce înseamnă că are autoritatea diminuată.

Protestele intensifică presiunea asupra unui guvern oricum foarte fragil și care încearcă să reducă un deficit bugetar în creștere, pe fondul îngrijorărilor că Franța se află în pragul incapacității de plată a datoriei sale publice uriașe.

Jamie Smith-Maillet: ”Provocarea constă în faptul că multe dintre problemele (denunțate de liceeni) nu pot fi soluționate imediat. Și totul se reduce la chestiunea mai amplă a subfinanțării, deci a găsirii resurselor din alte surse. Însă, având în vedere că aceste demersuri coincid cu măsurile ministrului Economiei de reducere a cheltuielilor publice, găsirea unei soluții simultane pentru ambele probleme pare a fi o chestiune complicată”.