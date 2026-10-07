Incidentul a avut loc în Verona, în septembrie 2024, și a ieșit recent la iveală, după încheierea procesului în primă instanță. Mama, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnată la un an și patru luni de închisoare, în urma judecării cauzei prin procedură abreviată, scrie Il Messaggero.

Femeia, de origine română, a fost găsită vinovată de abandon de copil. Sentința a fost pronunțată de Paola Vacca, judecătoare pentru audieri preliminare la Tribunalul din Verona. Avocata femeii, Alice Chiementin, a anunțat că decizia va fi contestată.

Judecătoarea trebuie să depună motivarea sentinței în termen de 60 de zile. Aceasta va indica elementele care au stat la baza condamnării.

Cearta dintre mamă și fiu: femeia nu i-a deschis ușa

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 15 septembrie 2024. Copilul se afla în zona exterioară a blocului și se juca împreună cu alți copii. Mama îl urmărea de la balcon. Spre sfârșitul după-amiezii, băiatul a încercat să se întoarcă în apartament, însă nu a reușit să intre.

Potrivit reconstituirii Parchetului, copilul a început să apese în mod repetat soneria, fără să primească vreun răspuns.

După aproximativ două ore, băiatul ar fi decis să contacteze direct poliția. A sunat la 113 și le-a spus operatorilor că se află în fața apartamentului și nu poate intra. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție.

Polițiștii au discutat cu copilul, apoi au contactat locuința prin interfon. În urma intervenției lor, mama ar fi deschis ușa apartamentului. Intervenția polițiștilor a dus la declanșarea unor verificări suplimentare, iar femeia a fost ulterior acuzată de abandon de copil. Cazul a ajuns în instanță și s-a încheiat recent cu sentința pronunțată în primă instanță.

Cum a încercat femeia să se apere

În timpul procesului, însă, versiunea mamei a fost semnificativ diferită de cea prezentată de procurori. Ea a negat că și-ar fi lăsat fiul nesupravegheat și, prin intermediul apărării, a explicat că în acea zi izbucnise o ceartă între ea și copil.

Potrivit acestei versiuni, copilul ar fi refuzat să se întoarcă în casă, în ciuda avertismentelor repetate ale mamei, și ar fi revenit ulterior. Femeia a susținut, de asemenea, că și-a supravegheat în continuare fiul de la balconul apartamentului.

Prin urmare, potrivit apărării, nu a existat o situație în care copilul să fi fost complet singur sau să nu fi putut primi ajutor. Există diferențe și în ceea ce privește durata incidentului: potrivit mamei și avocatei sale, copilul ar fi fost plecat de acasă aproximativ 30 de minute, nu două ore, așa cum a susținut acuzarea.

Astfel, rămân două versiuni fundamental diferite ale evenimentelor. În sentința pronunțată în primă instanță, judecătoarea a dat dreptate acuzării și a considerat-o pe femeie responsabilă.

Pentru a înțelege pe deplin motivele deciziei, trebuie așteptată însă motivarea sentinței. Aceasta va arăta ce circumstanțe și probe au convins judecătoarea că este vorba despre infracțiunea de abandon de copil. Apărarea a anunțat deja că va contesta decizia.