El a lansat un nou apel către ”cetățeni”, firme, autorități locale și consumatori industriali să mențină măsurile de reducere voluntară a consumului de energie electrică, avertizând că perioada de criză energetică nu s-a încheiat.

Pe de altă parte, el a mulțumit tuturor celor care au contribuit deja la scăderea consumului în ultimele zile, subliniind că această implicare a avut un efect vizibil asupra funcționării sistemului energetic național.

„Se cuvine, în primul rând, să aduc mulțumiri tuturor cetățenilor, firmelor, autorităților locale, consumatorilor industriali care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului, lucru care s-a văzut în zilele pe care le-am parcurs”, a declarat Ilie Bolojan.

Restricțiile de consum, necesare în continuare

Premierul demis a insistat asupra faptului că menținerea unor consumuri reduse, mai ales pe timpul serii, rămâne esențială pentru a evita măsuri mai severe, precum limitarea consumului sau deconectarea manuală a unor consumatori industriali.

„Menținerea unor consumuri cât mai reduse, normele de seară, este un element de bază pentru ca sistemul național energetic să funcționeze în condiții bune și să nu ajungem la aceste măsuri de limitare a consumurilor sau de decuplare manuală a unor consumatori industriali”, a spus Bolojan.

Criza din energie ar putea continua încă una-două săptămâni

Potrivit lui Bolojan, situația dificilă din sectorul energetic nu s-a încheiat și ar putea continua pentru o perioadă de timp nedeterminată, dar estimată la câteva zile, posibil una sau chiar două săptămâni.

„Va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă, cât și de importuri”, a explicat premierul demis.

Riscurile: Cernavodă și importurile din țările vecine

Bolojan a atras atenția asupra a două scenarii care ar putea agrava situația: oprirea funcționării grupului de la centrala nucleară de la Cernavodă și reducerea posibilității de a importa energie în orele de seară, din cauza scoaterii din producție a unor capacități din țările vecine.

„Problemele pot apărea în condițiile în care grupul de la Cernavodă nu mai poate funcționa sau în situația în care, așa cum am precizat, importurile în orele de seară nu mai pot fi făcute ca urmare a altor scoateri din producție a capacităților din țările vecine”, a precizat Bolojan.

Guvernul pregătește o nouă hotărâre pentru Transelectrica

Premierul demis a anunțat că, vineri, 6 august, urmează să aibă loc o ședință extraordinară de guvern, în care va fi aprobată o hotărâre prin care compania Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice, va fi autorizată să aplice normativul de limitare a consumului în Sistemul Energetic Național.

„Așa cum am spus, mâine va fi o ședință extraordinară în care vom aproba o nouă hotărâre prin care autorizăm Transelectrica, în calitate de operator de transport, să pună în aplicare acest normativ de limitări ale consumului în Sistemul Energetic Național”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, eventualele limitări vor fi aplicate de Transelectrica la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, iar consumatorii vizați vor fi anunțați cu 24 de ore înainte.

„Dânșii vor aplica aceste limitări, dacă va fi cazul, la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, cu o notificare, așa cum am spus, de 24 de ore în prealabil”, a mai spus premierul demis.