El spune că responsabili pentru această situaţie sunt cei care au decis pentru acest sector. „A fost o combinaţie de decizii greşite, de schimbări de miniştri, de politici, de incompetenţă, poate uneori şi de rea-voinţă”, spune Bolojan.

„Din păcate, suntem în situaţia în care, pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care nu au fost luate sau pentru decizii greşite. Acum câteva luni, chiar şi anul trecut când discutam despre faptul că în energie ar fi trebuit să avem investiţii mult mai mari, criticam marile companii de stat pentru că nu-şi fac investiţiile, deşi au bugete de investiţii execută doar o treime din ele, discutam de blocajul pe care l-am avut şi am limitat accesul prin reglementări la reţelele noastre electrice. În loc să încurajăm producţia de energie, să încurajăm producţia de energie combinată cu stocarea, nu a făcut acest lucru, vă aduceţi aminte de discuţiile legate de avizele tehnice de la racordare, de faptul că, practic, ne-am blocat reţelele şi măsurile pe care le-am luatv ăn ultimele luni pentru a elimina specula cu aceste certificate. Deci toate aceste lucruri – investiţii întârziate, făr o strategie care să fie urmărită ani de zile – ne-au dus în situaţia în care avem dezechilibre importante în piaţa de energie, nu neapărat nu deficit de electricitate, ci dezechilibre. Avem producţie foarte mare la prânz, de care practic nu avem nevoie şi pe care o exportăm şi avem un deficit de energie în orleel de seară pe care l-am fi putut compnesa relativ uşor dacă am fi avut o capacitate de stocare”, a explicat Ilie Bolojan vineri, într-un interviu acordat RFI România.

Premierul a vorbit şi despre mptivele penru care unele decizii nu s-au luat iar altele s-au luat prost în ceea ce priveşte secrotul energetic: „Eu cred că este o combinaţie de mai mulţi factori”.

„Noi ne-am angajat să înlocuim o producţie pe cărbune care este ineficientă cu o producţie pe gaz. Am avut pentru asta cinci ani la dispozişie şi în loc să înlocuim, de exemplu ,centrala de la Craiova nu am înlocuit-o, în loc să înlocuim o parte din centralele din Valea Jiului de pe cărbune pe gaz, pentru că avem toate sistemele în zonă, nu am făcut acest lucru. De ce? Am făcut proeicte supradimensionate, care odată scoase la licitaţie nu au avut ofertanţi atât ca urmare a proiectării eronate, care nu s-a bazat pe consumuri dar şi evaluării unor preţuri care nu au corespuns realităţii, am avut politici care nu au susţinut stocarea. Deci a fost o combinaţie de decizii greşite, de schimbări de miniştri, de politici, de incompetenţă, poate uneori şi de rea-voinţă”, a argumentat primul ministru.

Ilie Bolojan consideră că pentru situaţia energetică a României „au o răspundere toţi cei care au avut poziţii de răspundere ăn domeniul energetic”.

„Şi eu, ca pemier, pentru acest an în care am fost în funcţie, nu pot să fug de lucrurile care nu au fost cele mai reuşite în România. Deci fiecare ministru, fiecare director de companie, fiecare om implicat în sectorul energetic cu poziţie de conducere are o răspundere direct proporţională cu funcţia pe care a obţinut-o. Aici nu e vorba de poltică, e pur şi simplu o problemă de răspundere de management şi administrativă”, a explicat Ilie Bolojan.

El aminteşte că în ultimele luni Ministerul Energiei a luat decizii care vizează co-finanţarea unor capacităţi de producţie doar dacă acestea sunt dublate şi de capacităţi de stocare a enegriei, însă subliniază că aceste măsuri îşi vor artăta rezultatele abia peste un an.