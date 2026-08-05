În ciuda condițiilor excepționale generate de seceta severă, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a Sistemului Energetic Național este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore, transmite news.ro. Compania subliniază că măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența și rămân importante pentru menținerea stabilității sistemului.

„În contextul condițiilor excepționale generate de seceta severă, care afectează Sistemul Electroenergetic Național, precum și sistemele electroenergetice din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării, Transelectrica menține funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, prin aplicarea măsurilor operative necesare”, se arată în comunicatul de presă al companiei.

Monitorizare permanentă și utilizarea tuturor resurselor

Transelectrica monitorizează, prin Dispecerul Energetic Național, permanent evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producție-consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile. Pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță, compania utilizează toate resursele și instrumentele de operare, inclusiv capacitățile de import.

„Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacitățile de producție și de stocare disponibile, posibilitățile de import și de schimb transfrontalier, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații”, adaugă reprezentanții Transelectrica.

Măsurile voluntare, esențiale pentru stabilitate

Compania subliniază că măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența în menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare.

„În pofida stresului operațional la care este supus Sistemul Electroenergetic Național, în condițiile actuale, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore”, au precizat reprezentanții Transelectrica.