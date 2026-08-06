Astfel, dacă se va agrava criza actuală, Transelectrica va putea limita consumul industrial seara, atunci când sunt orele critice, însă doar cu o notificare de 24 de ore în prealabil. Populația NU va fi afectată.

Măsurile sunt preventive, mai ales că, în timp ce consumul crește din cauza caniculei, producția de energie ar putea să scadă dacă Reactorul 2 de la Cernavodă se va închide în cele din urmă.

Atac cibernetic, război, cutremur, ger ori secetă, așa cum este acum – sunt situațiile de criză în care Transelectrica va putea limita consumul din fabrici, conform acestui plan aprobat de Guvern. Se va forma un centru operativ național care va cuprinde și reprezentanți ai producătorilor și furnizorilor, pentru a conduce operațiunile.

Ilie Bolojan, premierul interimar al României: „Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții – subliniez – pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți. Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați – deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale.”

Deocamdată, este doar un plan de rezervă. Deși un grup de la Cernavodă nu mai funcționează din cauza secetei, la orele critice de seară ne-am descurcat doar cu ajutorul importurilor.

Corespondent PROTV: „De exemplu, aseară, consumul la nivel național – cu roșu în acest grafic – a început să crească în jurul orei 19:00 și a scăzut abia după 23:00. Ora de vârf a fost 21:19 – când am ajuns la un consum maxim de peste 7.700 de megawați. A fost o seară extrem de călduroasă, după mai multe zile cu cod roșu de caniculă și temperaturi de peste 40 de grade în vestul țării. Și probabil am fi avut un consum și mai mare dacă unele fabrici, hypermarketuri, autorități locale și chiar gospodării nu reduceau consumul voluntar, după apelul Guvernului. Mai vedem în acest grafic și energia produsă – de exemplu, cea fotovoltaică scade aici, odată cu apusul soarelui, când e și cea mai mare nevoie. Vedem așadar cât de utilă ar fi fost o capacitate mai mare de stocare, pentru a mai reduce din importuri – care sunt evident la prețuri mult mai mari seara.”

Ca să acoperim deficitul, importăm din țările din jur. Cel mai mult din Bulgaria, care stă mult mai bine decât noi la capitolul stocare.

Otilia Nuțu, expert în energie: „Ei nu au stare de alertă, nu au discuții despre cum trebuie închise fabrici și uzine în timpul serii. Ce a făcut Bulgaria și nu am făcut noi? În ultimii ani a investit foarte mult, după 2022, în fotovoltaic și capacitate de stocare.”

Conform estimărilor actuale, reprezentanții Guvernului spun că în zilele următoare nu va fi nevoie să apelăm la acest plan de urgență pentru limitarea consumului industrial. Mâine, Guvernul va mai adopta o hotărâre pentru a autoriza Transelectrica să pună în aplicare măsurile. Probleme pot apărea însă dacă al doilea grup de la Cernavodă va fi oprit și dacă nu mai putem importa din țările vecine.