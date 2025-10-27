Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52, de la ora 16:00. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul se va reuni luni, de la ora 16.00, într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţa la începutul lunii octombrie că a trecut prin Guvern o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, care trebuie reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală. Deși la nivel central s-a discutat despre o reducere de 10% a posturilor din administrația centrală, cu posibilitatea unor concedieri de până la 15% în ministerele cu structuri supradimensionate, PSD s-a opus unei tăieri directe de personal, preferând varianta diminuării cheltuielilor.

PSD critică reforma

PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a precizat la rândul ei că prin măsurile prevăzute în Ordonoanţă nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, dar sunt şi alte aberaţii, precum interzicerea studiilor de fezabilitate şi expertizelor, riscul fiind să nu mai poată accesa fonduri europene.

"Nu mai poţi să mai publici nimic ca şi Primărie. Prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul administrativ, eşti obligat, în momentul în care faci o şedinţă de consiliu, să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. S-a interzis, asta înseamnă că nu putem să mai ţine şedinţe de Consilii locale, ceea ce, efectiv, este o aberaţie. Din această cauză am solicitat şi miniştrilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă în şedinţa de Guvern şi, iată, ne-au adus în această situaţie", a explicat Vasilescu.

”În şedinţa de guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de guvern. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, declara purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu anunțase acum două săptămâni că modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate. Ea a precizat că urmează să fie definitivată până luni cel târziu o formă finală, care să intre în circuitul de avizare şi să fie pusă în transparenţă. De asemenea, Dogioiu a dat asigurări că nu a fost scandal în şedinţa de guvern pe acest subiect.

”Modificările la ordonanţa 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni cel mai târziu o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă”, a spus Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.

Ce prevede OUG 52/2025

Ordonanța de Urgență 52/2025 a fost criticată recent de vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România.

În replică, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

„Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că, acum, Ministerul de Finanţe a propus o măsură care înainte se aplica doar administraţiei centrale şi a fost extinsă şi pentru administraţia locală, care creează o formulă birocratică, prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile. Şi având în vedere că pentru administraţia locală ar crea, într-adevăr, o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare, în aşa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală", a spus Ilie Bolojan.

