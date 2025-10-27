Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52, de la ora 16:00. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Stiri Politice
27-10-2025 | 12:57
Lideri Coalitie
Agerpres

Guvernul se va reuni luni, de la ora 16.00, într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

autor
Aura Trif

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţa la începutul lunii octombrie că a trecut prin Guvern o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, care trebuie reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală. Deși la nivel central s-a discutat despre o reducere de 10% a posturilor din administrația centrală, cu posibilitatea unor concedieri de până la 15% în ministerele cu structuri supradimensionate, PSD s-a opus unei tăieri directe de personal, preferând varianta diminuării cheltuielilor.

PSD critică reforma

PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a precizat la rândul ei că prin măsurile prevăzute în Ordonoanţă nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, dar sunt şi alte aberaţii, precum interzicerea studiilor de fezabilitate şi expertizelor, riscul fiind să nu mai poată accesa fonduri europene.

"Nu mai poţi să mai publici nimic ca şi Primărie. Prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul administrativ, eşti obligat, în momentul în care faci o şedinţă de consiliu, să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. S-a interzis, asta înseamnă că nu putem să mai ţine şedinţe de Consilii locale, ceea ce, efectiv, este o aberaţie. Din această cauză am solicitat şi miniştrilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă în şedinţa de Guvern şi, iată, ne-au adus în această situaţie", a explicat Vasilescu.

Citește și
Ciprian Ciucu, Catalin Drula, Daniel Baluta
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

”În şedinţa de guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de guvern. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, declara purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu anunțase acum două săptămâni că modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate. Ea a precizat că urmează să fie definitivată până luni cel târziu o formă finală, care să intre în circuitul de avizare şi să fie pusă în transparenţă. De asemenea, Dogioiu a dat asigurări că nu a fost scandal în şedinţa de guvern pe acest subiect.

”Modificările la ordonanţa 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni cel mai târziu o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă”, a spus Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.

Ce prevede OUG 52/2025

Ordonanța de Urgență 52/2025 a fost criticată recent de vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România.

În replică, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că, acum, Ministerul de Finanţe a propus o măsură care înainte se aplica doar administraţiei centrale şi a fost extinsă şi pentru administraţia locală, care creează o formulă birocratică, prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile. Şi având în vedere că pentru administraţia locală ar crea, într-adevăr, o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare, în aşa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală", a spus Ilie Bolojan.

Cum a ajuns educația pentru sustenabilitate să joace un rol esențial în viața noastră. Resursele naturale, tot mai prețioase

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, coalitie, oug, ilie bolojan, reforma, primarii, administratia locala,

Dată publicare: 27-10-2025 12:36

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul
Stiri Politice
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

În București a început, neoficial, lupta electorală între principalele partide parlamentare din România pentru funcția de primar general, care este considerată un ”vehicul” pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de la Palatul Cotroceni.

Băluţă despre competiţia PSD–PNL–USR la Bucureşti: „Coaliţia nu se va rupe. Suntem oameni maturi, nu adversari iraţionali”
Stiri Politice
Băluţă despre competiţia PSD–PNL–USR la Bucureşti: „Coaliţia nu se va rupe. Suntem oameni maturi, nu adversari iraţionali”

Primarul Sectorului 4 şi principalul favorit al PSD pentru a fi desemnat candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, consideră că această coaliţie nu va fi afectată de campania electorală. 

Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”
Stiri Politice
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

Recomandări
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul
Stiri Politice
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

În București a început, neoficial, lupta electorală între principalele partide parlamentare din România pentru funcția de primar general, care este considerată un ”vehicul” pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de la Palatul Cotroceni.

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”
Stiri Politice
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 27 Octombrie 2025

03:23:08

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28