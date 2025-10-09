Ilie Bolojan: „Vor fi eliminate micile constrângeri legate de reparaţii la nivelul administraţiei locale”

Stiri Politice
09-10-2025 | 21:19
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi seara, că săptămâna viitoare Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

autor
Ioana Andreescu

Declaraţia premierului Bolojan vine după ce purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că în următoarea şedinţă de guvern ar urma să fie modificată ordonanţa de urgenţă 52/2025. Totodată, primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, a declarat luni că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025, întrucât aplicarea anumitor prevederi ar conduce la "blocarea" primăriilor.

Ilie Bolojan a afirmat, joi seara, la B1 TV, că prevederile OUG 52/2025 nu produc "blocaje", dar că în acest an a fost extinsă şi pentru administraţia locală necesitatea privind aprobarea unui memorandum referitor la cheltuieli.

„Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că, acum, Ministerul de Finanţe a propus o măsură care înainte se aplica doar administraţiei centrale şi a fost extinsă şi pentru administraţia locală, care creează o formulă birocratică, prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile. Şi având în vedere că pentru administraţia locală ar crea, într-adevăr, o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare, în aşa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală", a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că, potrivit statisticilor din anii anteriori, în lunile noiembrie şi decembrie apare "un val de cheltuieli", atingând valori duble comparativ cu media lunilor anterioare. El a subliniat însă că menţinerea deficitului bugetar în limitele anunţate ţine de credibilitatea ţării noastre.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Deciziile de astăzi ale Curţii Constituţionale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante

Prevederile din OUG sunt menite să stabilească plafoane, pentru a preveni creşterea cheltuielilor pe final de an. În acest sens, el a apreciat că declaraţiile din ultimele zile sunt "exagerate" şi fac parte dintr-o tehnică a multor autorităţi locale de a "pune presiune" asupra Guvernului.

„Aceste prevederi vin să pună aceste plafoane şi deci s-a stabilit un plafon, care înseamnă respectarea cheltuielilor medii plus 10%, care înseamnă că s-a luat în calcul partea de inflaţie, care ar putea să influenţeze aceste cheltuieli. Aceasta este realitatea, dar toate declaraţiile care au fost făcute în ultimele zile sunt nişte declaraţii exagerate, care nu au legătură efectiv cu această realitate, făcând parte dintr-o tehnică a multor autorităţi locale de a crea o necesitate de alocare de resurse: nu-ţi bugetezi toate cheltuielile până la final de an, nu-ţi asiguri salariile pe noiembrie şi pe decembrie, punând presiune pe Guvern, pentru ca Guvernul să vină cu bani pe care noi îi împrumutăm, cele 30 de miliarde de euro, pe care le împrumutăm, şi din aceşti bani să-ţi dea ţie să-ţi acoperi cheltuielile pe care nu ţi le-ai bugetat", a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Sursa: Agerpres

Etichete: declaratii, ilie bolojan, administratie,

Dată publicare: 09-10-2025 21:19

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
Guvernul Bolojan anunță că primăriile pot garanta credite pentru încălzirea populației în iarnă. Precizarea Executivului
Stiri Politice
Guvernul Bolojan anunță că primăriile pot garanta credite pentru încălzirea populației în iarnă. Precizarea Executivului

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență care permite autorităților locale să garanteze împrumuturile operatorilor de termoficare din subordine, destinate exclusiv achiziției de combustibil pentru furnizarea energiei termice în această iarnă.

Ilie Bolojan: Deciziile de astăzi ale Curţii Constituţionale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Deciziile de astăzi ale Curţii Constituţionale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante

Premierul Ilie Bolojan declară că deciziile Curţii Constituţionale permit Guvernului să pună în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat şi reforma sistemului de sănătate.

Reforma inițiată de Guvernul Bolojan în domeniul sănătății este constituțională, au decis judecătorii CCR
Stiri Politice
Reforma inițiată de Guvernul Bolojan în domeniul sănătății este constituțională, au decis judecătorii CCR

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28