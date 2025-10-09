Ilie Bolojan: „Vor fi eliminate micile constrângeri legate de reparaţii la nivelul administraţiei locale”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi seara, că săptămâna viitoare Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

Declaraţia premierului Bolojan vine după ce purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că în următoarea şedinţă de guvern ar urma să fie modificată ordonanţa de urgenţă 52/2025. Totodată, primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, a declarat luni că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025, întrucât aplicarea anumitor prevederi ar conduce la "blocarea" primăriilor.

Ilie Bolojan a afirmat, joi seara, la B1 TV, că prevederile OUG 52/2025 nu produc "blocaje", dar că în acest an a fost extinsă şi pentru administraţia locală necesitatea privind aprobarea unui memorandum referitor la cheltuieli.

„Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că, acum, Ministerul de Finanţe a propus o măsură care înainte se aplica doar administraţiei centrale şi a fost extinsă şi pentru administraţia locală, care creează o formulă birocratică, prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile. Şi având în vedere că pentru administraţia locală ar crea, într-adevăr, o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare, în aşa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală", a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că, potrivit statisticilor din anii anteriori, în lunile noiembrie şi decembrie apare "un val de cheltuieli", atingând valori duble comparativ cu media lunilor anterioare. El a subliniat însă că menţinerea deficitului bugetar în limitele anunţate ţine de credibilitatea ţării noastre.

Prevederile din OUG sunt menite să stabilească plafoane, pentru a preveni creşterea cheltuielilor pe final de an. În acest sens, el a apreciat că declaraţiile din ultimele zile sunt "exagerate" şi fac parte dintr-o tehnică a multor autorităţi locale de a "pune presiune" asupra Guvernului.

„Aceste prevederi vin să pună aceste plafoane şi deci s-a stabilit un plafon, care înseamnă respectarea cheltuielilor medii plus 10%, care înseamnă că s-a luat în calcul partea de inflaţie, care ar putea să influenţeze aceste cheltuieli. Aceasta este realitatea, dar toate declaraţiile care au fost făcute în ultimele zile sunt nişte declaraţii exagerate, care nu au legătură efectiv cu această realitate, făcând parte dintr-o tehnică a multor autorităţi locale de a crea o necesitate de alocare de resurse: nu-ţi bugetezi toate cheltuielile până la final de an, nu-ţi asiguri salariile pe noiembrie şi pe decembrie, punând presiune pe Guvern, pentru ca Guvernul să vină cu bani pe care noi îi împrumutăm, cele 30 de miliarde de euro, pe care le împrumutăm, şi din aceşti bani să-ţi dea ţie să-ţi acoperi cheltuielile pe care nu ţi le-ai bugetat", a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

