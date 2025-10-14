Coaliţia se reuneşte la ora 14:00. Decizia finală privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei, pe agendă

Stiri Politice
14-10-2025 | 12:33
coalitie

Coaliţia de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR şi minorităţi se reuneşte, marţi, de la ora 14:00, pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală, la sfârşitul acestui an.

autor
Alexandru Toader

În cazul în care nu se ajunge la un consens, legal nu se mai pot organiza alegeri în acest an. PSD a anunţat că îşi păstrează condiţia, ca partidele din coaliţie să aibă un candidat comun sau fiecare partid să meargă cu candidat propriu şi ameninţă că un candidat separat al USR-PNL poate duce la ruperea coaliţiei. Un alt punct pe agenda discuţiilor este reforma admnistraţiei.

Şedinţa coaliţiei trebuia să aibă loc luni, însă liderii partidelor de la guvernare nu au reuşit să se vadă.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirma, duminică după-amiază, după amânarea şedinţei, că cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, el arătând că această ”urzeală” i se pare inacceptabilă.

Premierul Ilie Bolojan anunţa că dacă săptămâna aceasta nu va fi adoptată o hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat în acest an, potrivit News.ro.

”Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti”, a adăugat el, menţionând: ”Astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.


Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat luni că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii şi anume fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei.

Nici în privinţa reformei administraţiei nu s-a ajuns la un consens în coaliţie. PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare.

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) spunea la rândul lui că în şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte reforma administraţiei.

”Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni”, a transmis vicepremierul.

Sursa: News.ro

Etichete: Capitala, alegeri, coalitie,

