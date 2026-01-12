Proiect de lege pentru legalizarea prostituției: ”În România, aceste activități există, se desfășoară în zona neagră”

12-01-2026 | 15:48
Individ din Botoșani, prins că-și punea soția să se prostitueze. Dovezile strânse de polițiști
Shutterstock

Un parlamentar liberal a anunțat, luni, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a depus un proiect de lege al cărui scop este legalizarea prostituției.

Este vorba despre deputatul PNL Ion Iordache, care susține că actul normativ vizează reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală.

"Am iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală. Ştiu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în 'zona neagră': fără control sanitar, fără protecţie juridică şi sub dominaţia reţelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulţi vor spune că există 'alte priorităţi'. Însă protejarea sănătăţii publice şi combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorităţi secundare. Statul are obligaţia să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră", spune liberalul.

Ion Iordache afirmă că legea propune un control riguros, ”nu o promovare a activităţii”: sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor; lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliţie şi justiţie de a identifica şi pedepsi exploatarea; protecţia comunităţii prin reguli stricte de amplasare a spaţiilor, la distanţe clare faţă de şcoli, parcuri şi lăcaşuri de cult; siguranţă juridică prin activitate desfăşurată exclusiv de persoane majore, voluntare şi autorizate.

"State precum Germania, Olanda, Austria, Elveţia sau Grecia au înţeles că doar prin legalitate poţi scoate oamenii din mâinile traficanţilor. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în faţa abuzurilor. Le mulţumesc colegilor care au înţeles necesitatea reglementării şi importanţa demersului fiind iniţiatori alături de mine. Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului şi controlul în locul indiferenţei", mai spune deputatul Iordache.

În 2025, Ministerul Justiției a transmis că, în România, prostituția nu este legalizată, după ce, dintr-o eroare de traducere, în spațiul public au apărut discuții cum că ar fi fost legalizată.

În România, a existat o încercare de legalizare a prostituției în 2011, în Parlament, însă propunerea a fost respinsă.

În Austria, Olanda şi Grecia, prostituția este legalizată.

S-a lămurit cum a primit prostituția din România un cod CAEN: „exces de documentare". Era doar pentru statele unde e legală

