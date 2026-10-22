„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni. În cursul reuniunii, se vor analiza implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră şi vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României”, anunţă, miercuri, Administraţia Prezidenţială.

Reuniunea CSAT are loc la o săptămână de la atacurile care au avut loc în apropiere de Sulina asupra unor nave. Pe 14 și 15 octombrie, în apropiere de Sulina, în Marea Neagră, au fost raportate două incidente majore asupra unor nave comerciale în octombrie 2026, pe fondul escaladării atacurilor cu drone în zonă. Anterior, și în apropiere de apele teritoriale ale Bulgariei a fost raportat un incicent similar.

Este primul CSAT după numirea Guvernului Niculescu.

Sursa citată a menţionat, de asemenea, că în cadrul şedinţei vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale. Anterior, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că s-a reunit Consiliul Nord-Atlantic pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră.

„România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a transmis preşedintele, menţionând că o concluzie clară a şedinţei este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit.

Numărul incidentelor din Marea Neagră a crescut în ultima perioadă, în contextul războiului din Ucraina. Mai multe nave au fost lovite în zonă, inclusiv în apele teritoriale româneşti.

Nicușor Dan: România așteaptă ajutorul aliaților din NATO

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, miercuri, că s-a reunit Consiliul Nord-Atlantic pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră. „România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a transmis preşedintele, menţionând că o concluzie clară a şedinţei este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit.

„În urma întâlnirii mele de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră şi pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securităţii şi de protejare a navigaţiei, a comerţului şi a infrastructurii energetice. România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, acestea sunt esenţiale pentru protejarea vieţilor, a comerţului global şi a infrastructurii critice, precum şi pentru menţinerea Mării Negre în siguranţă şi deschisă.

„România îşi face datoria, aşa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au angajat şi au doborât două drone care intraseră ilegal în spaţiul nostru aerian naţional, deasupra apelor teritoriale româneşti din dreptul localităţii Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spaţiul nostru aerian. Îi felicit pe piloţii noştri pentru profesionalismul şi viteza lor de reacţie. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spaţiul aerian şi apele teritoriale în orice moment, alături de aliaţi”, a adăugat şeful statului.

Potrivit acestuia, securitatea Mării Negre este esenţială nu doar pentru România şi statele riverane, ci şi pentru întreaga Europă şi pentru comerţul internaţional.

„O concluzie clară a şedinţei de ieri este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele şi spaţiul nostru aerian, este împărtăşit de întreaga Alianţă”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit, joia trecută, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, în marja Consiliului European, şi au discutat despre incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mării Negre, care ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situaţiei de securitate în regiune.