Nicușor Dan a convocat ședința CSAT, din cauza „incidentelor de la Marea Neagră”. România evaluează „capacitatea de reacție”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Csat iunie 2026 presidency
Administraţia Prezidenţială

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSA), care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

autor
Cristian Matei

Potrivit Administrației Prezidențiale, în cursul reuniunii se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, au mai precizat reprezentanții Palatului Cotroceni.

Incidente grave în Marea Neagră

În urmă cu câteva zile, două nave au raportat incendii la bord, după ce ar fi fost atacate de drone.

Pe 14 octombrie, petrolierul Yara J a luat foc în apropiere de Sulina, iar pe 15 octombrie, nava Wine Trader a fost cuprinsă de flăcări. Până acum, autoritățile au transmis că patru marinari au reușit să se salveze, dar alți opt au fost dați dispăruți.

Au fost raportate și incidente care au vizat alte nave în apropierea coastelor României, Bulgariei și Ucrainei, care au accentuat îngrijorările privind siguranța navigației în regiune. Astfel, două nave au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră

„Bulgaria condamnă ferm atacurile asupra navelor comerciale”, care „transformă Marea Neagră într-o zonă de război”, a transmis marți președinta Bulgariei, Iliana Yotova, conform postului de televiziune bTV.

Incidentele de securitate din Marea Neagră, din ultima vreme, care cresc riscul pentru navigația comercială, vor avea efecte în timp și vor duce la creșterea costurilor de transport, spun specialiștii.

Ulterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit cu preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu premierul bulgar Rumen Radev, pentru a discuta despre securitatea în Marea Neagră şi cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim.

Uniunea Europeană pregătește un protocol de securitate de urgență

Uniunea Europeană pregătește și un protocol de securitate de urgență, asemănător articolului 4 al NATO, care permite unui stat membru să ceară consultări urgente cu aliații atunci când consideră că sunt amenințate securitatea și integritatea sa teritorială.

Pentru detectarea rapidă a amenințărilor, România și Bulgaria pregătesc, cu sprijin european, un centru comun de securitate maritimă. Platforma nu este încă operațională.

România solicită noi capacități militare de la aliații NATO

La cererea României, situația din Marea Neagră a fost analizată și în cadrul reuniunii ambasadorilor NATO, fără să fie invocat articolul 4.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au provocat reacții la NATO și în UE. Ce măsuri urgente sunt pregătite pentru România

Etichete: marea neagra, securitate, csat, nicusor dan,

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