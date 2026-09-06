Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea va aborda o agendă strategică, axată pe planificarea pe termen lung a capacităților de apărare și pe aprofundarea parteneriatului de securitate cu Statele Unite.

Documentele supuse dezbaterii în CSAT vizează direct modernizarea structurilor militare, incluzând Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, precum și Programul „Armata României 2044”. De asemenea, membrii consiliului vor analiza un document privind implementarea programului SAFE, care a fost aprobat anterior într-o ședință de lucru interinstituțională desfășurată pe 13 august 2026.

Un punct central al discuțiilor îl va reprezenta dimensiunea relației cu Washingtonul. Pe ordinea de zi se află termenii de referință pentru revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. În acest context specific, CSAT va evalua și modalitățile concrete de consolidare a prezenței militare americane pe teritoriul României.

În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale, precizează sursa citată.