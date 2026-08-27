Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursurile ROMATSA și Autorității Aeronautice Civile Române, anulând sentința Curții de Apel București care dispusese suspendarea certificatului ROMATSA.

Totul a pornit de la o acțiune în instanță intentată de șapte reclamanți – Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuț, Nedelcu Alexandra, Bițianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela și Cominceanu Mihai – împotriva ROMATSA, AACR și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Cei șapte tineri, controlori de trafic aerian stagiari, au acționat ROMATSA în instanță în iunie 2024, acuzând nereguli și discriminare în procedurile interne de recrutare și angajare. Ei au reclamat faptul că regia a refuzat să îi angajeze, deși finalizaseră pregătirea specifică.

Pe 27 februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian ROMATSA pentru o lună calendaristică, o măsură cu implicații majore asupra siguranței zborurilor.

Înalta Curte a casat însă această decizie. În minută se arată că instanța supremă „admite recursurile declarate de recurentele-pârâte Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa RA și de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 și a sentinței civile nr. 360 din 27 februarie 2026", casează în parte cele două hotărâri și, rejudecând, „admite excepția inadmisibilității acțiunii" și „respinge, ca inadmisibilă, acțiunea formulată de reclamanți". Decizia este definitivă.

Implicațiile unei eventuale suspendări fuseseră de altfel ridicate la cel mai înalt nivel. Posibilitatea întreruperii certificatului ROMATSA și efectele asupra continuității serviciilor de navigație aeriană și securității spațiului aerian au fost discutate chiar în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din luna iunie.

Astfel, printr-o decizie definitivă, Înalta Curte a tranșat un dosar care ar fi putut pune sub semnul întrebării siguranța traficului aerian din România, confirmând că ROMATSA își poate continua activitatea fără întrerupere.