Facilitatea ar urma să fie acordată doar proprietarilor care îndeplinesc mai multe condiții, inclusiv încadrarea în anumite plafoane de valoare și suprafață. Dacă va fi adoptată, măsura s-ar putea aplica începând cu anul fiscal 2028.

Propunerea legislativă înregistrată la Senat pe 17 noiembrie 2026, propune introducerea a două articole noi în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: articolul 456¹, referitor la scutirea locuinței unice de domiciliu, și articolul 464¹, privind scutirea terenului aferent.

Inițiatorii susțin, în expunerea de motive, că urmăresc diminuarea sarcinii fiscale pentru persoanele care au o singură locuință, fără să instituie o scutire generală pentru toate proprietățile imobiliare.

Cine ar putea beneficia de scutirea de impozit

Proiectul stabilește că proprietarul sau fiecare coproprietar trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții.

Acestea trebuie îndeplinite cuulativ la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se solicită scutirea:

Proprietarul (sau fiecare coproprietar) are domiciliul la adresa locuinței și este rezident fiscal în România.

Proprietarul (sau fiecare coproprietar) nu deține în proprietate exclusivă sau în coproprietate o altă locuință în România ori în străinătate.

Proprietarul (sau fiecare coproprietar) nu a deținut, în ultimii 5 ani, o altă locuință decât cea pentru care se solicită scutirea (cu o excepție legată de înlocuirea locuinței).

Proprietatea respectivă se încadrează în limitele de valoare și suprafață stabilite.

Plafoane de 350.000 și 400.000 de euro pentru locuințe

Nu toate proprietățile ar putea beneficia de scutire. Propunerea legislativă stabilește limite valorice diferite pentru apartamente și case.

Concret, valoarea de referință nu trebuie să depășească:

350.000 de euro pentru un apartament, inclusiv cota indiviză de teren și părțile comune aferente;

400.000 de euro pentru o casă și terenul aferent, evaluate împreună.

În cazul caselor, proiectul introduce și limite privind suprafața terenului. Aceasta nu trebuie să depășească 500 de metri pătrați în mediul urban și 1.500 de metri pătrați în mediul rural.

Valoarea proprietății nu ar urma să fie stabilită printr-o evaluare individuală plătită de contribuabil, ci de organul fiscal local, pe baza studiilor de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare, administrate de camerele notarilor publici.

Pentru apartamente nu se aplică limitele de suprafață prevăzute pentru terenurile aferente caselor.

Cum ar putea fi solicitată scutirea de impozit

Persoanele eligibile ar trebui să depună o cerere la organul fiscal local competent, însoțită de documentele care dovedesc dreptul de proprietate, domiciliul și rezidența fiscală.

De asemenea, proiectul impune depunerea unei declarații autentice pe propria răspundere din partea fiecărui proprietar, privind îndeplinirea condițiilor referitoare la celelalte locuințe.

Termenul-limită pentru depunerea cererii ar fi 31 martie a anului pentru care se solicită scutirea. Dacă cererea este depusă după această dată, aceasta va putea fi soluționată pentru anul fiscal următor.

Un alt aspect prevăzut în proiect este că scutirea nu ar trebui solicitată în fiecare an. Aceasta s-ar menține automat atât timp cât sunt îndeplinite condițiile legale, însă proprietarii ar avea obligația să anunțe organul fiscal în termen de 30 de zile orice modificare care afectează eligibilitatea.

Expunerea de motive atrage atenția și asupra efectelor financiare pe care măsura le-ar putea avea asupra administrațiilor locale.

Inițiatorii notează că „măsura diminuează veniturile bugetelor locale și poate genera costuri de administrare”.

Documentul precizează că impactul financiar nu poate fi cuantificat în mod credibil fără datele autorităților și solicită o estimare a veniturilor care ar putea fi pierdute de fiecare unitate administrativ-teritorială, pentru anul curent și următorii cinci ani.