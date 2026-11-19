Cele cinci fructe recomandate de un nutriționist japonez pentru sistemul imunitar. De ce este bine să le consumi zilnic

Fructele ocupă un loc important într-o alimentație echilibrată, datorită conținutului de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Un nutriționist japonez explică ce beneficii au cinci dintre acestea și de ce merită incluse în meniul zilnic.

Citricele Portocalele, clementinele, lămâile, lime-ul și fructul yuzu sunt surse importante de vitamina C, vitamina A, acid folic, potasiu și fibre. În plus, conțin flavonoide și carotenoide, antioxidanți care protejează celulele împotriva stresului oxidativ și contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Vitamina C are și un rol important în absorbția fierului din surse vegetale, motiv pentru care citricele sunt deosebit de utile în alimentația persoanelor vegetariene și vegane. Pentru a beneficia de toate proprietățile nutritive, este recomandat consumul fructelor întregi, nu doar sub formă de suc. Sucul de portocale conține mai puține fibre decât fructul integral și poate determina creșteri mai rapide ale glicemiei. Citricele pot fi incluse și în salate, deserturi, ceaiuri sau gemuri, atât prin folosirea sucului, cât și a cojii rase. Deși este adesea îndepărtată înainte de consum, coaja citricelor conține nutrienți importanți, printre care acid folic, riboflavină, tiamină și calciu.

Fructele de pădure Căpșunile, afinele, murele, zmeura, merișoarele și fructele goji au un conținut caloric relativ redus, dar furnizează vitamine, fibre și antioxidanți, în special antocianine. Afinele sunt apreciate pentru efectele benefice asupra sănătății creierului și a inimii, în timp ce fructele goji se remarcă prin conținutul de betacaroten, un compus care contribuie la menținerea sănătății ochilor. Fructele de pădure pot fi consumate proaspete, atunci când se găsesc în sezon, sau congelate, inclusiv în smoothie-uri. O altă variantă sunt fructele goji uscate, care pot fi servite ca gustare ori adăugate în diferite preparate. De asemenea, combinația dintre fructele de pădure și portocale poate fi folosită pentru prepararea gemurilor de casă.

Curmalele japoneze (kaki) Curmalele japoneze, cunoscute și sub denumirea de kaki, sunt o sursă de vitaminele A și C, fibre solubile și insolubile, potasiu și polifenoli, printre care taninurile și flavonoidele. Potrivit cercetărilor menționate de nutriționista Michiko Tomioka, consumul acestora poate avea efecte benefice asupra nivelului colesterolului și tensiunii arteriale. De asemenea, nutrienții pe care îi conțin contribuie la menținerea sănătății pielii și a ochilor. În Japonia, curmalele japoneze sunt consumate proaspete, uscate sau folosite la prepararea dulciurilor tradiționale wagashi. Pot fi, de asemenea, gătite împreună cu legume. O altă variantă este ceaiul din frunze de kaki, apreciat pentru aroma sa intensă și proprietățile antiinflamatoare menționate în cercetări.

Smochinele Smochinele se remarcă prin conținutul de fibre, vitamine, minerale și fitoestrogeni, compuși vegetali care pot avea efecte asupra sănătății femeilor. Aceste fructe conțin și ficină, o enzimă care contribuie la descompunerea proteinelor și la procesul de digestie. Printre beneficiile asociate consumului de smochine se numără contribuția la menținerea nivelului colesterolului și reducerea inflamației din organism. Atât smochinele proaspete, cât și smochinele uscate pot fi incluse în alimentație. Acestea pot fi adăugate în salate, supe, deserturi sau gemuri. Datorită gustului dulce, se potrivesc și în combinație cu ceaiul matcha sau ciocolata neagră.

Beneficiile consumului zilnic de fructe Pentru a beneficia de nutrienții pe care îi oferă fructele, Michiko Tomioka evidențiază câteva principii care pot fi integrate cu ușurință în alimentația zilnică. Consumă fructe variate, în funcție de sezon Fiecare categorie de fructe are un profil nutrițional diferit. De aceea, diversitatea este importantă. Alegerea fructelor locale și de sezon poate aduce beneficii atât din punct de vedere al prospețimii și gustului, cât și pentru mediu. Alege fructele întregi și, atunci când este posibil, variantele ecologice Consumul fructelor întregi asigură un aport mai mare de fibre decât cel al sucurilor. Coaja și pulpa contribuie la încetinirea absorbției zaharurilor și susțin digestia. Variantele ecologice pot fi o opțiune atunci când fructele sunt consumate cu tot cu coajă. Acordă atenție modului în care mănânci Consumul lent și mestecarea atentă a alimentelor pot contribui la o digestie mai bună și la instalarea senzației de sațietate. Nutriționista recomandă să nu fie grăbit consumul fructelor, ci să fie savurate fiecare aromă și fiecare textură. Încurajează consumul de fructe încă din copilărie Fructele ar trebui să fie asociate nu doar cu beneficiile pentru sănătate, ci și cu plăcerea de a mânca. Introducerea lor în mod regulat în mesele copiilor poate contribui la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase. Nu evita fructele din cauza conținutului de zahăr natural Spre deosebire de zahărul rafinat, fructele întregi furnizează și fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea fac parte dintr-o alimentație echilibrată, iar consumul lor nu ar trebui evitat doar din cauza zaharurilor prezente în mod natural.

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